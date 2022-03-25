TEXSUM'22 Zirvesi sona erdi - Son Dakika

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyoncuları Birliği (UHKİB) ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tekstil Mühendisliği Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen TEXSUM'22 Zirvesi'nde, sektörün geleceği konuşuldu.

BUÜ " Türkiye'nin Tekstilde Geleceği" başlığıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirvede konuşan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, tekstil sektörünün ekonominin atardamarı olduğunu belirtti.

Tekstil ve hazır giyim sektöründe 2 milyon kişiye iş olanağı sağlandığını aktaran Taşdelen, şunları kaydetti:

"Pandemiye rağmen 2021'de 30,4 milyar dolar ihracatla birlikte 18 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası gerçekleştirdik. Aynı dönemde UTİB olarak da yüzde 33 artışla 1 milyar 355 milyon dolar ihracat yaptık. Dünyanın tamamının pazar olduğu anlayışıyla 195 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğimiz bu dönemde Türk tekstil sektörü, sadece pazar çeşitlendiren değil, ürün çeşitlendiren bir konuma yükseldi. Tekstilin tasarım ve yeniliklere açık olması, en güçlü yanlarından biri. Sektörün küresel rekabet ortamında öne çıkabilmesi için Ar-Ge, tasarım, inovasyon, markalaşma, ekolojik ve çevre dostu üretim konularındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

UHKİB Başkanı Nüvit Gündemir de tekstil sektöründe üretimin markalaşmaya ve yüksek birim fiyatlı ihracata odaklanmaya devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "Yeni nesil mühendislerimiz, başarılarımızın devamlılığına en önemli katkıyı sağlayacak. Sektörümüz ekonomiyi, estetikle, tasarımla ve modayla birleştiren ve çalışması keyifli bir alan. Gençlerimiz yeni fikirler ürettiklerinde sektörümüzde yapabilecekleri çok fazla şey var. Rekabet gücümüzü artırmak için, Ar-Ge'ye yatırım yapmaya devam etmeli ve tüm endüstrilerde dijital kaynaklara ağırlık vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tekstil sektöründe yurt içinde hammadde üretiminin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı (EİB) Jak Eskinazi de "Organik pamukta önde gelen ülkelerdeniz. Bunu avantaj olarak pazarladığımızda yeni bir katma değer daha yaratabiliriz. Atıkların tekrar sanayiye dönüşmesi için gençlerimizin bu noktada çalışma geliştirmesi şart. Az su kullanan, yeni bir tekstil sektörü yaratmak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Zirvede, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Recep Burak Sertbaş, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Başkanı ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Canbolat, İpeker Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, ORKA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Orakçıoğlu da sunum yaptı.

Daha sonra, 2021 Techxtile Start-Up Challenge birincisi RM Tekstil Kurucusu Reyhan Miray Reyhan, ikincisi MYTHA.AI Kurucusu Özgecan Üstügül ve Orijinom Kurucusu Oğuzhan Uslu'nun katılımıyla "Girişimcilik" başlıklı panel gerçekleştirildi.