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Tezgahlarda hamsinin yerini istavrit aldı - Son Dakika

Tezgahlarda hamsinin yerini istavrit aldı

10.02.2022 13:04

Trabzon'da hamsi avının azalmasıyla balık tezgahlarında istavrit bolluğu yaşanıyor.

Trabzon'da hamsi avının azalmasıyla balık tezgahlarında istavrit bolluğu yaşanıyor.

Bu sezon hamsiden umduğunu bulamayan balıkçılar, istavrit başta olmak üzere mezgit, levrek, somon, sarı kulak ve alabalık ile tezgahlarını doldurmaya çalışıyor.

Kentteki balık tezgahlarında İğne Ada'dan gelen hamsinin kilogramı 35 liradan alıcı bulurken, istavrit 25 lira, mezgit ve alabalık 50 lira, levrek 90 lira, somon 60 lira ve sarı kulak 25 liradan satışa sunuluyor.

Trabzon'da 30 yıldır balıkçılık yapan Münir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gündür hava şartlarının iyi olmadığı için istenilen verimi alamadıklarını söyledi.

Hamsinin İğne Ada'dan geldiğini belirten Yılmaz, " Karadeniz'de hamsi yok. Şu anda İğne Ada'dan geliyor. Uzaktan geldiği için de buraya gelene kadar kızarıyor. O nedenle randımanlı olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, bu yıl istavritin bol olduğunu vurgulayarak, "İstavrit bol oldu ondan dolayı mutluyuz. Onun dışında somon, levrek, alabalık gibi balıklarla tezgahları süslüyoruz ve vatandaşa hizmet etmeye çalışıyoruz."

Balıkçılıkla uğraşan Gökmen Aydın da tezgahlarda istavrittin bol olduğunu dile getirerek, hamsinin yavaş yavaş azalmaya başladığını ifade etti.

Aydın, istavrit fiyatının da 20 ila 25 lira arasında seyrettiğini işaret ederek, o nedenle de vatandaşın talepleri arasında ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

Tezgahlarda hamsinin yerini istavrit aldı
Tezgahlarda hamsinin yerini istavrit aldı
Tezgahlarda hamsinin yerini istavrit aldı

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Trabzon, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tezgahlarda hamsinin yerini istavrit aldı - Son Dakika Ekonomi


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