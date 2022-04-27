Tezgahtan sofraya alışveriş uygulamasına 1 milyon 350 bin liralık yatırım - Son Dakika

Teknolojiden medyaya farklı alanlarda geleceğin iş modellerine yatırım yapan Otto Holding'in yeni yatırımı pazar tezgahından sofraya online alışveriş imkanı sunan 'Pazardan' uygulamasına oldu. Holding, 10 milyon TL değerlemeye sahip Pazardan için toplam 1 milyon 350 bin TL tutarında yatırım yapacak.

Başta medya, eğlence ve teknoloji olmak üzere farklı alanlarda büyümeyi hedefleyen Otto Holding, geleceğin iş modellerine yaptığı yatırımlarına hız verdi. Yapılan açıklamaya göre holdingin son yatırımı alışverişi pazar tezgahından dijital ortama taşıyan Türkiye'nin ilk uygulaması 'Pazardan'ın oldu. Tüketicilerin organik ve sağlıklı tarım ürünlerini pazardan sofraya sipariş edebildiği, çiftçi ve pazar esnafına da ek gelir imkanı sağlayan uygulama, 10 milyon lira değerlemeye sahip. Holding, pazardan için ilk aşamada 700 bin ve yıl sonuna kadar 650 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyon 350 bin TL yatırım yapacak. Burak Sıraç, Okan Tübek ve Mustafa Bora Gündüz tarafından geliştirilen ve yazılım geliştirme çalışmaları 1 yıl kadar devam eden Pazardan, kısa sürede 400'ün üzerinde tezgahı sisteme dahil etti. Otto Holding'in yatırımıyla birlikte uygulamanın yıl sonuna kadar 400 pazarda 2 bin tezgahı kapsaması hedefleniyor. Pazardan'ın reklam yatırımlarıyla, daha geniş hizmet bölgesine ulaşmakla birlikte, üye sayısında ve sipariş sayısında da büyüme amaçlanıyor. Sene sonuna kadar, uygulama içerisinde yer alacak yeni iş modellerinin hayata geçirilmesi de gündemde.

"Güçlü büyüme potansiyeli var"

Otto Holding Yönetim Kurulu Başkanı Melih Dinçer, Pazardan'ı hedefledikleri alanlardaki önemli girişimlerden biri olarak gördüklerini, güçlü büyüme potansiyeli ve Türkiye'de daha önce uygulanmamış bir online alışveriş çözümü olduğunu belirterek, "Pazardan, pek çok insan için önemli bir ihtiyaç olan taze ve sağlıklı tarım ürünlerini doğrudan online sipariş etme imkanı sunuyor. Bir online alışveriş uygulaması olmasının ötesinde çok başarılı bir teknolojik altyapıya da sahip. Yatırımcı olarak bizim desteğimizle birlikte pazar ve tezgah sayısını hızlı bir şekilde artıracağına inanıyoruz" dedi.

"Yeni nesil yatırım şirketi"

Yeni nesil bir yatırım şirketi modellediklerini söyleyen Dinçer, " Türkiye'de çok yaygın olmayan bir iş modelimiz var. Farklı alanlarda hedeflediğimiz çerçevede yatırımlar yapmayı ancak bunu daha sonuç odaklı ve entegre bir yaklaşımla, sürekli gelişerek gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İnteraktif bir yapıda olmayı arzu ediyoruz. Hedeflediğimiz alanlarda başarılı olma potansiyeli yüksek yapılara yatırım yapmanın ötesinde dünyadaki gelişmeler doğrultusunda yeni alanlara açılmayı da gündemimizde tutuyoruz. Bu amaçla farklı sektörlerde çeşitli start up'larla sürekli görüşmeler yapıyor ve danışma kurulumuzda değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Dinçer, holdingin yakın dönem yatırım hedefleriyle ilgili olarak, "Medya ve Reklam, Eğlence, Girişim ve Teknoloji öncelikli hedef alanlarımız. Gayrimenkul ve Turizm de gelecek planlarımızda yer alıyor. 1 yıl kadar önce satın aldığımız, şu anki yapımıza ve iş modelimize zemin oluşturan halka açık şirketimiz var. O dönem ana faaliyet alanı tarım olan bu şirketimizde tarım ve hayvancılık tarafında da geleceğe dönük planlarımız var. Pazardan yatırımımızla birlikte tarım ile girişim ve teknoloji vizyonumuzu aynı platformda birleştirmiş olduk" dedi. - İSTANBUL