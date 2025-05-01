TFF SHOW: Tekstil Sektöründe Güçlü Buluşma - Son Dakika
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Ekonomi

TFF SHOW: Tekstil Sektöründe Güçlü Buluşma

TFF SHOW: Tekstil Sektöründe Güçlü Buluşma

Bursa'da düzenlenen TFF SHOW, 50 ülkeden alıcıları bir araya getirerek tekstil sektörüne katkı sağladı.

01.05.2025 12:07
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Tekstil sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan Turkish Fashion Fabrics Show-Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı (TFF SHOW), firmaların dış ticaret hacmine güç kattı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonuyla 28-30 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen fuar, yerli ve yabancı iş profesyonellerini Bursa'da buluşturdu. Trend alanı ve ilham verici seminerleriyle dikkat çeken fuar, sektörün geleceğine ışık tuttu.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, sektörlerin ihracat odaklı büyümesini fuarcılık organizasyonlarıyla desteklemeye devam ediyor. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuar, 50 ülkeden yüzlerce yabancı alıcıyı ağırladı. Kumaş, iplik ve tekstil aksesuarları alanında faaliyet gösteren yerli üreticilerle ziyaretçileri buluşturan fuarda, "PathtoChange - Değişime Giden Yol" teması çerçevesinde 2026 İlkbahar-Yaz sezonuna yön verecek kumaş koleksiyonları tanıtıldı.

TFF show yüzlerce yeni iş görüşmesine öncülük etti

BTSO öncülüğünde yürütülen Giysilik Kumaş UR-GE projeleri kapsamında B2B organizasyonunda ise yabancı iş profesyonelleri Bursalı firmalarla iş görüşmesi gerçekleştirdi. Fuara, başta Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu ülkelerinden olmak üzere dünyanın dört bir yanından ziyaretçi geldi. Sektör temsilcileri de yaptıkları iş görüşmelerinden dolayı fuardan mutlu ayrıldı.

"50 farklı ülkeden alıcılarla bir araya geldik"

Akrida Tekstil Yetkilisi Yavuz Özdemir, TFF Show için yaklaşık 50 farklı ülkeden yabancı alıcının geldiğini belirterek, "Buradaki firmalarımız bu kadar çok ülkeye tek tek gitmek istese, ne zaman ne de bütçe yeterdi. Bu açıdan TFF'yi çok değerli buluyorum. Daha önce ulaşamadığımız ya da davet edemediğimiz alıcılarla burada tanıştık. Kendi ülkelerinde sektöre yön veren bu firmaları fuarda görmek bizleri memnun etti" diye konuştu.

Erşat Tekstil Firma Yetkilisi Ertan Er de verimli bir fuar organizasyonu geçirdiklerini söyledi. Ağırlıklı olarak Rusya ve Fas'tan gelen alıcılarla iletişime geçtiklerini belirten Er, "Bunun yanında iç pazardan da çok sayıda alıcımızla iletişim kurduk. Biz fuarda uzun zamandır aktif olarak yer aldığımız için zaten oturmuş bir müşteri grubumuz var. Ancak burada da yeni alıcılarla tanışarak firmamız adınaönemli görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

"İş bağlantılarımızı güçlendirdik"

Kükrer Tekstil Yetkilisi Ali Serdar Kükrer ise fuara ilk günden beri katıldıklarını söyledi. Fuarda Bursa'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını dile getiren Kükrer, fuar organizasyonlarının Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırmak ve tanıtımını yapmak açısından çok önemli olduğunu kaydetti. Ali Serdar Kükrer, "Avrupa ülkeleri, İngiltere, Rusya ve Arap ülkelerinden hem yeni hem de uzun süredir çalıştığımız alıcıları burada görmek güzel. İş bağlantılarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Nitelikli fuarların önemi artacak"

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Müşterek Başkanı Ümit Özüren, Türkiye'nin gelişmiş tekstil sanayisinde hak ettiği yeri alması için bu tip fuarların önemli olduğunu belirtti. Fuarın büyümesi için katkı vermeyi sürdüreceklerini ifade eden Özüren, "Fuar üreticilerle müşterileri buluşturan bir organizasyon olmasının yanı sıra, ticari çevreyi de geliştirecek bir platform.Böylesine nitelikli fuarların öneminin gelecek yıllarda daha artacağını düşünüyorum" dedi.

Yabancı alıcılar fuardan memnun ayrıldı

Özbekistan'dan fuara katılan firma yetkilisi HamidaInoyatova, saf ipekten el nakışıyla ürünler ürettiklerini söyledi. Dünyaca ünlü defilelerde yer aldıklarını ve Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın ziyaretlerinde kendi tasarımlarının sergilendiğini ifade eden Inoyatova, "TFF SHOW'u çok başarılı buldum. Türk kültürel mirasını uluslararası seviyede tanıtması açısından çok faydalı bir etkinlik. Bu tarz fuar organizasyonlarının devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Fuara Hollanda'dan katılan Maria Ploegmakers, "Fuarda birçok firmayla iş birliği yapma fırsatı yakaladık. Bursa'daki bu fuara ilk kez katıldık ve oldukça olumlu bilgilerle ayrılıyoruz" dedi.

Rusya'dan fuara katılan Elena Poddubkina da, "Bu fuara 10 yıldır katılıyoruz. Her yıl farklı firmalarla tanışma imkanı buluyoruz, bu da iş bağlantılarımızı geliştirmemizi sağlıyor. Bu yıl da çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, bursa, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TFF SHOW: Tekstil Sektöründe Güçlü Buluşma - Son Dakika

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