TFI TAB Gıda'dan İlk Sürdürülebilirlik Raporu - Son Dakika
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Ekonomi

TFI TAB Gıda'dan İlk Sürdürülebilirlik Raporu

TFI TAB Gıda\'dan İlk Sürdürülebilirlik Raporu

TFI TAB Gıda Yatırımları, çevresel ve toplumsal konulara yönelik sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

18.09.2024 16:22
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Türkiye ve Çin başta olmak üzere farklı coğrafyalardaki 3 bini aşkın restoranıyla ve tüm operasyonlarına tam destek veren ekosistem şirketleriyle, dünyanın en büyük hızlı servis restoran operatörlerinden biri olarak faaliyet gösteren TFI TAB Gıda Yatırımları, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

TFI TAB Gıda Yatırımları, sürdürülebilirlik stratejisini, oluşturduğu değeri ve artırdığı sürdürülebilirlik performansını anlattığı TFI Sürdürülebilirlik Raporu 2023'ü yayımladı. Rapor, şirketin çevre ve topluma olumlu etki oluşturduğu konuları önceliklendiriyor ve bu konulara yönelik sürdürülebilir yönetişim yaklaşımıyla yapılan çalışmalara ve hedeflere yer veriyor. Şirketin ilk sürdürülebilirlik raporu, GRI (Global Reporting Initiative) tarafından yayımlanan uluslararası sürdürülebilirlik raporlama standartları baz alınarak 'gıda', 'gezegen' ve 'insan' başlıkları altında hazırlandı.

Yapılan açıklamaya göre, ekosistem şirketleriyle TFI TAB Gıda Yatırımları, grup şirketleriyle ve tamamı Türkiye'de kurulu üretim tesisleriyle finansal ve operasyonel büyümesini sürdürüyor. Şirket, restoranlarında ve paket serviste misafirleriyle buluşturduğu ürünlerin ve hizmetlerin tedarikini kendi ekosistem şirketlerinden sağlarken, tüm süreçlerinde uçtan uca gıda güvenliğini ve üstün marka kalitesini muhafaza ediyor. Karbon ayak izi hesaplamasından atık yönetimine, enerji verimliliği çalışmalarından sürdürülebilir tarım uygulamalarına kadar çevresel etkisini asgari düzeye indirecek çalışmaları mevcut iş süreçlerine entegre ediyor.

Yenilenebilir enerji sertifikalarıyla gelen emisyon azaltımı ve sürdürebilir tarıma tam destek

Rapor, önceki yılın sürdürülebilirlik çalışmalarını daha da ileri taşıyan birçok önemli gelişmeye imza atıldığını gösterdi. 2022 ve 2023 dönemlerine ait Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyon hesaplamaları, grup şirketleri bazında gerçekleştirilirken TAB Gıda ve Atakey şirketleri, sera gazı emisyon raporları için bağımsız bir kuruluştan doğrulama hizmeti aldı. İki grup şirketi de yenilenebilir enerji sertifikaları tedarik ederek elektrik sarfiyatından kaynaklı sera gazı etkisini azalttı.

Grup şirketlerinden Atakey, tohumluk patates tarım faaliyetlerini sürdürülebilir tarım prensiplerini gözeterek dönüştürdü. Şirket, FSA Sürdürülebilir Tarım Yönetim Sistemi'ni 'Gold' derece uyumla kurdu. Enerji verimliliği yönetmeliğine tabi olan Ekur Et Entegre ve Atakey Patates Gıda, enerji verimliliği çalışmalarını hızlandırdı ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ni kurdu. 2022 yılında Ekur Et Entegre grup şirketinin besi çiftliğinde ISO 34700 Hayvan Refahı Yönetim Sistemi'ni devreye alan TFI, bu standart üzerinden Türkiye'de belgelendirilen ilk kuruluşlardan oldu. Ayrıca Fasdat Sebze, Fasdat Gıda ve TAB Gıda grup şirketleri, 2024 ve 2025 yıllarında yenilenebilir enerji üretimine geçmek hedefiyle GES projelerine yatırım çalışmalarını başlattı.

Sorumlu üretim ve tüketim

Daha iyi bir toplum ve daha iyi bir dünya için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda sürdürülebilir bir gıda sistemini sürekli geliştiren TFI TAB Gıda Yatırımları, çevresel adımların yanında 'Sorumlu Üretim ve Tüketim' kapsamında da önemli çalışmalar yürütüyor. Gıda güvenliğinden taviz vermeden tüketicilere kaynağı belli ve güvenilir gıdalar sunan TFI, "Ne Yediğini Bil" platformu gibi bilgilendirme araçlarıyla, ürünlerin kaynağından sertifikalarına kadar olan tüm detayları şeffaf bir şekilde tüketicilerine sunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TFI TAB Gıda'dan İlk Sürdürülebilirlik Raporu - Son Dakika

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