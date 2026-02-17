TGS, Dalaman Havalimanı\'nda Yeni Yerleşke Açtı

Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, Dalaman Havalimanı'nda idari ve atölye binasından oluşan yeni yerleşkesini hizmete açtı.

TGS Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 ayda tamamlanan Dalaman Havalimanı'ndaki yeni yerleşkenin, şirketin büyüyen operasyon hacmine paralel olarak sürdürülebilir hizmet anlayışını, teknik altyapı gücünü ve çalışan odaklı yaklaşımını destekleyen stratejik bir yatırım olması hedefleniyor.

İdari bina, atölye ve teknik alanları kapsayan yaklaşık 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni yerleşke, 6 bin metrekare arazi üzerine inşa edildi.

Proje kapsamında deprem güvenliğini artırmak amacıyla 872 fore kazık uygulaması gerçekleştirildi. Yangın güvenlik sistemleri en güncel standartlara uygun şekilde kurularak, tesisin emniyet altyapısı üst seviyeye taşındı.

Tesisin altyapı planlamasında, atık su hatlarıyla yağmur suyu hatları tamamen ayrıştırılarak sürdürülebilir çevre yönetimi yaklaşımı da benimsendi.

Kurulan güneş enerji sistemiyle ise yıllık yaklaşık 500 bin kilovatsaat elektrik üretimi hedefleniyor.