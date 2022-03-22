The Boston Globe: Rusya-Ukrayna Çatışması ABD Ekonomik Görünümüne İlişkin Belirsizliği Artırıyor - Son Dakika
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The Boston Globe: Rusya-Ukrayna Çatışması ABD Ekonomik Görünümüne İlişkin Belirsizliği Artırıyor

22.03.2022 18:33
The Boston Globe: Rusya-Ukrayna Çatışması ABD Ekonomik Görünümüne İlişkin Belirsizliği Artırıyor

OTTAWA, 22 Mart (Xinhua) -The Boston Globe gazetesi, dünya enerji fiyatlarını çalkantılı hale getiren ve çok büyük bir mülteci krizi yaratan Rusya-Ukrayna çatışmasının büyümeyi yavaşlatacağını ve ABD ekonomik görünümünde belirsizliği artıracağını yazdı. Cumartesi günü yayınlanan habere göre, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, "pandemi ile benzeri olmayan bir krizi atlattık ve şimdi daha da […]

OTTAWA, 22 Mart (Xinhua) -The Boston Globe gazetesi, dünya enerji fiyatlarını çalkantılı hale getiren ve çok büyük bir mülteci krizi yaratan Rusya- Ukrayna çatışmasının büyümeyi yavaşlatacağını ve ABD ekonomik görünümünde belirsizliği artıracağını yazdı. Cumartesi günü yayınlanan habere göre, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, "pandemi ile benzeri olmayan bir krizi atlattık ve şimdi daha da şok edici bir bölgedeyiz" dedi.

Georgieva, IMF'nin çatışma nedeniyle dünya için ekonomik büyüme tahminini düşürmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Özel analistler, yatırım bankası Goldman Sachs'ın yakın zamanda ekonomik büyüme oranını yüzde 1,75'e düşürmesiyle, bu yıl için ABD ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü. Ayrıca, Kovid-19'un ekonomik etkilerinin henüz bitmediği belirtilen haberde, muhtemelen yüksek bulaşıcılığı olan Omicron alt varyantı BA.2 tarafından körüklenen Kovid-19 vakalarının bazı Avrupa ülkelerinde arttığı kaydedildi.

The Boston Globe: Rusya-Ukrayna Çatışması ABD Ekonomik Görünümüne İlişkin Belirsizliği Artırıyor

Amerikan Eylem Forumu Başkanı Douglas Holtz-Eakin, ABD merkez bankasının enflasyonu düşürmek ve Amerikalıların fiyat artışlarının kalıcı olacağına dair korkularını gidermek için faiz artırımı planına katıldığını ve bunun da muhtemelen olayı daha da kötüleştireceğini söyledi. Holtz-Eakin, "Biden yönetimi, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye ve Kovid vakalarında yeni bir artışa hazırlanmaya odaklanmalı" dedi.

Habere göre ekonomistler, yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının birleşik etkilerinin bu yılı tüketiciler için zorlaştıracağını ifade ediyor. Kanun yapıcılar ayrıca, aralarında fahiş fiyat uygulamalarını cezalandırmak için petrol şirketlerinin yüksek karlarını vergilendirmenin ve bazı eyaletlerin de izlediği bir hamle olan pompa fiyatlarını düşürmek için federal gaz vergisini geçici olarak askıya almanının bulunduğu, ekonomik sancının bir kısmını hafifletmeye çalışmaya yönelik fikirler öneriyor. Haberde, ekonomistlerin Amerikalıları bilinmeyenlerle dolu bir başka çalkantılı yıla hazırlanmaları konusunda uyardığı belirtildi.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi The Boston Globe: Rusya-Ukrayna Çatışması ABD Ekonomik Görünümüne İlişkin Belirsizliği Artırıyor - Son Dakika


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