THK'dan 10 Bin Pilot Mezunu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

THK'dan 10 Bin Pilot Mezunu

06.05.2026 03:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THK Uçuş Akademisi, 91 yılda 10 bine yakın pilot yetiştiriyor ve sivil havacılığın ihtiyacını karşılıyor.

Türk Hava Kurumu (THK) tarafından 91 yılda 10 bine yakın pilotu mezun eden THK Uçuş Akademisi, sivil havacılığın ihtiyacı olan pilotları tüm modern imkan ve kabiliyetlerini kullanarak yetiştirmeyi sürdürüyor.

AA muhabirinin, THK'den aldığı bilgiye göre, 26 Nisan, Dünya Pilotlar Günü olarak kutlanıyor.

Türkiye'de pilot eğitimi konusunda da önemli bir rol üstlenen THK'nin uçuş okulunda ve THK Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü'nde alınan 4 yıllık lisans eğitimiyle pilot olunabiliyor.

Burada 91 yıllık sürede 10 bine yakın pilot mezun eden THK Uçuş Akademisi, sivil havacılığın ihtiyacı olan pilotları tüm modern imkan ve kabiliyetlerini kullanarak yetiştirmeye devam ediyor.

Ulusal ve uluslararası havacılık standartlarına uygun eğitim veriliyor

Ulusal ve uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği THK Uçuş Akademisi bünyesindeki pilotaj eğitimlerinde, başlangıç ve ileri seviye eğitimler için modern eğitim uçakları kullanılıyor. Bu kapsamda genellikle 22 tek motorlu ve 4 çok motorlu eğitim uçağı ile üç son teknoloji simülatör kullanılarak öğrencilerin teorik ve pratik açıdan kapsamlı eğitim almaları sağlanıyor.

Kurum, 1935'ten beri pilotluğu meslek edinmek isteyen ve bu özel mesleğin belli şartlarını yerine getiren kişilere ticari pilotluk lisansı (ATPL) ve özel pilotluk lisansı (PPL) veriyor.

Mezunların işe giriş başarı oranı oldukça yüksek bulunuyor

Sivil havacılığın ihtiyacı olan pilotları yetiştirirken filoda bulunan 25 son teknoloji Garmin 1000 Glass Cockpit sisteme sahip eğitim uçakları kullanılıyor. Bu durum hava yolu sektörüne geçişte öğrencilerin entegrasyonunu kolaylaştırıyor. Uçuş okullarındaki akademik ve idari anlamdaki eğitim uzman hocalar tarafından verilirken mezunların işe giriş başarı oranının yüksekliği dikkati çekiyor.

Pilotluk eğitimleri Ankara Etimesgut, İzmir Efes Selçuk ve Antalya Karain meydanlarındaki THK'ye ait havaalanlarında gerçekleştiriliyor. Eğitime katılabilmek için en az lise mezunu olmak, yaş kriterini sağlamak, orta derecede İngilizce bilmek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkili hastanelerden pilotluğa elverişlilik sağlık raporu almak gerekiyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THK'dan 10 Bin Pilot Mezunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:33:17. #7.12#
SON DAKİKA: THK'dan 10 Bin Pilot Mezunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.