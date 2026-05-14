THK Üniversitesi'nde Uzay Simülasyonları Etkinliği

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesinin uzay simülasyonu alanındaki çalışmaları Ankara'da gerçekleştirilen etkinlikte masaya yatırıldı.

Uzay simülasyonları konulu etkinlik üniversitenin Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, üniversite bünyesinde yürütülen uzay simülasyonu çalışmaları ele alındı.

THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, buradaki konuşmasında, Türkiye'de uzay alanında çalışan kurumların katkılarına işaret ederek, "Türkiye uzay alanında çok daha iyi bir yere gelecek, inanıyoruz. Saygın kurumlara, uzay araştırmalarında yararlanacağımız nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde, Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Haberleri Başmuhabiri Zeynep Duyar moderatörlüğünde, TÜBİTAK UZAY Ay Görevi Projesi Yöneticisi Burak Yağlıoğlu ile THK Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gülin Dede konuşma yaptı.

Yağlıoğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin Ay projesinin detaylarına ilişkin bilgi verdi. Bu projeyle hem teknoloji gösterimi yapmak hem de uluslararası hedefleri olan bilimsel keşifler gerçekleştirmek istediklerini belirten Yağlıoğlu, "Bunlarla ilgili epey önemli hedeflerimiz var. Ülkemize yakışır, dünyayla yarışır bir görev yapmaya çalışıyoruz. Umarım hepimiz bununla gurur duyacağız, gerçekleştirdiğimiz zaman." diye konuştu.

Yağlıoğlu, Türkiye'nin uzay alanındaki kabiliyetine işaret ederek, dünyanın bir yarış içinde olduğunu, bu yarışta da yetkin olmak kadar hızlı olmanın da önemini vurguladı.

Dede ise sektörde 20 yıllık tecrübesi bulunduğunu belirterek, Avrupa Uzay Ajansında edindiği tecrübeleri, akademik bilgiyle birleştirerek öğrencilerine uzay simülasyonunun önemini her fırsatta anlattığını dile getirdi.