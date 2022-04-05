Thodex iddianamesi kabul edildi! Detaylar dikkat çekti - Son Dakika

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, aralarında firari Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede, Kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar anlatıldı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Thodex isimli şirketinin 400 bin lira sermaye ile firari şüpheli Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılarak, konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişinin tutuklandığı aktarıldı. İddianamede, gözaltına alınan bazı şüphelilerin ise serbest bırakıldığına yer verilerek, firari şüpheli Faruk Fatih Özer hakkında ise geçen yıl kırmızı bülten kararı çıkarıldığı belirtildi. İddianamede, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğince 29 Mart 2021 tarihli kararı gereği şüpheliler Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven Özer, Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin mal varlıklarına el konulduğuna yer verildi.

52 KİLOGRAM ALTIN ALINDI

Bazı şüphelilerin başka kripto para borsalarında hesaplarının olduğunun belirlenmesi üzerine, mahkeme kararı gereği söz konusu borsaların da şüphelilere ait hesapları dondurduğu aktarıldı. Zanlıların, Thodex isimli kripto para platformu üzerinden yaptıkları transferler sonucunda 22 milyon 745 bin lira ile altın alımı yaptıkları ve paranın gönderildiği 27 Kasım 2020 ile 23 Mart 2021 tarihleri arasında gram altının 435 lira olduğu hesaplandığında bunun 52 kilo 287 gram altına tekabül ettiği vurgulandı.

"GERÇEKTE VAR OLMAYAN VARLIKLARLA ALIM SATIM İŞLEMLERİ YAPILDI"

İddianamede yer verilen MASAK raporunda, Thodex platformunun müştekilerin iş ve işlemler nedeniyle hileli davranışlarla aldatıldığı kaydedildi. Thodex platformu kullanıcısı sözleşmesinde müşterilerine kripto varlık alım satımı ve TL ile kripto varlık alımı satımı ve kripto varlık saklama hizmeti vadettiğine yer verilen raporda, şirketin müşterilerine gerçekte var olmayan sistemde kaydı olarak oluşturulan varlıkları sattığı vurgulandı.

İddianamede, platform tarafından fiyatların müşteriler arasında arz ve talep ilişkine dayalı olarak belirlendiği aktarılarak, "Yöneticiler tarafından oluşturulan ve gerçekte var olmayan varlıklar ile sistemde yer alan yazılımlar aracılığıyla alım satım işlemleri yapıldığı, platform tarafından yapılan alım satım işlemlerinin bulunduğu ve bunun müşterilere bildirilmediği, platform tarafından müşterilere ait varlıkların platform dışına çıkartıldığının müşterilere bildirilmediği anlaşılmıştır." bilgisine yer verildi.

Müşterilerin ise bunu bilebilecek durumda olmadığına işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Bakiye bilgisine ulaşılan 2 bin 32 müştekiye ait toplam varlık değerinin TL cinsinden değerinin 257 milyon 862 bin 432 lira olduğu, ayrıca müşteki sıfatı bulunmayan ancak bakiye değeri bulunan çok sayıda müşteri olduğu, şüpheliler tarafından sistemde oluşturulan 913 milyon 881 bin 432 TL varlık değerinin 356 milyon 980 bin 554 lirasının çekildiği, bu çekilen varlığın 136 milyon 719 bin 289 lira tutarının bankacılık kanalıyla TL olarak çekildiği, kalan 220 milyon 261 bin 265 TL tutarındaki kripto varlık değerinin kripto varlık olarak şüpheliler lehine çekildiği belirlenmiştir."

253 MİLYON LİRALIK KRİPTO PARA TRANSFERİ

Ayrıca şüphelilerin tek tek şirket içindeki pozisyonlarının anlatıldığı MASAK raporunda, şüphelilerin alınan ifadelerinin neredeyse tamamında, yaptıkları işlemleri firari şüpheli Faruk Fatih Özer'den aldıkları talimatlarla yaptıklarını söyledikleri ifade edildi. Söz konusu raporda, şüpheli Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bu transferlerin önemli bir kısmının Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği aktarıldı.

TOPLAM 356 MİLYON LİRALIK ZARAR OLUŞTU

İddianamede bu kapsamda, firari şüpheli Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Bu suçlar sebebiyle toplam 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer verilen iddianamede, ayrıca 61 şüpheli hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.