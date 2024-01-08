 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
THY 2023 yılında 83,4 milyon yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
Üye Girişi

THY 2023 yılında 83,4 milyon yolcuya hizmet verdi

Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılı Ocak-Aralık ayını kapsayan 12 aylık yolcu ve trafik verilerine göre, 83,4 milyon yolcuya hizmet verdiği ve filodaki uçak sayısının 440 olduğu açıklandı. Yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 16,1 artarken, dıştan dışa transfer yolcu sayısı yüzde 27,1 arttı. Yolcu doluluk oranı ise yüzde 82,6 olarak gerçekleşti. Aralık ayında ise 6,1 milyon yolcu taşındı.

THY 2023 yılında 83,4 milyon yolcuya hizmet verdi
08.01.2024 - 14:21,
Abone Ol

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, TÜRK Hava Yolları (THY) 2023 yılı Ocak- Aralık ayını kapsayan 12 aylık yolcu ve trafik verilerine göre, söz konusu dönemde 83,4 milyon yolcuya hizmet verdiği belirtilirken,  filodaki uçak sayısının 440 olduğu açıklandı.

THY, 2023 yılına ilişkin yolcu ve trafik sonuçlarına ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir bildiri yayımladı. 2023 yılı Ocak-Aralık ayını kapsayan verilere göre, Ocak – Aralık 2022 döneminde 71,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 16,1 artarak 83,4 milyon olarak gerçekleşmişti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Aralık 2022 döneminde 23,4 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 27,1 artarak 29,8 milyon olarak oldu. Yolcu doluluk oranında ise söz konusu dönemde 2022 yılının aynı dönemine göre 1,9 puan artarak yüzde 82,6 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,4 seviyesinde olurken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84,3 olarak belirlendi.

Taşınan Kargo-Posta 1,66 milyon ton olarak gerçekleşti. 2023 Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 440'a ulaştı.

ARALIK AYINDA 6,1 MİLYON YOLCU

Havayolu şirketinin Aralık 2023 döneminde ise geçen yıl aynı dönemde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 10,1 artarak 6,1 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı 2,6 milyon olurken,  yolcu doluluk oranı yüzde 79,8 olarak gerçekleşti. Yurt dışı doluluk oranı yüzde 80 yurt içi doluluk oranı yüzde 78,5 oldu. Taşınan Kargo-Posta, 159,7 bin ton oldu.

430 BİN DEPREMZEDENİN TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremler nedeniyle havayolu şirketi, 6 Şubat – 31 Mayıs tarihleri arasında icra edilen ücretsiz yolcu ve kargo taşımaları 2023 yılı yolcu ve trafik verilerine dahil edilmedi. İlgili dönemde arama kurtarma ve yardım ekiplerinin bulunduğu 433 bin yolcu bölgeye ulaştırılırken, 430 bin depremzedenin tahliyesi gerçekleştirilirken 36 bin ton yardım malzemesi afet bölgelerine taşındı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türk Hava Yolları, Aralık, Ulaşım, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY 2023 yılında 83,4 milyon yolcuya hizmet verdi - Son Dakika


14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42
Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09
5 ilde 'Barbie-Es' fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı

Son Dakika
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42 Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:37:31. #1.12#
SON DAKİKA: THY 2023 yılında 83,4 milyon yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement