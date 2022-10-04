THY Billund şehrine haftada 4 sefer gerçekleştiriyor - Son Dakika
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THY Billund şehrine haftada 4 sefer gerçekleştiriyor

04.10.2022 09:37
THY Billund şehrine haftada 4 sefer gerçekleştiriyor

DANİMARKA'NIN güneyinde bulunan 6 bin 500 nüfusluk çocukların şehri olarak bilinen Billund'a Türk Hava Yolları (THY) haftada 4 sefer gerçekleştiriyor.

DANİMARKA'NIN güneyinde bulunan 6 bin 500 nüfusluk çocukların şehri olarak bilinen Billund'a Türk Hava Yolları (THY) haftada 4 sefer gerçekleştiriyor.

Danimarka'nın güneyinde Yutland bölgesinde bulunan Billund, bölgesinin en büyük ikinci şehri konumunda. 10 kasabadan oluşan ve sakin bir şehir olan 6 bin 500 nüfusluk Billund, işsizlik oranın çok düşük olması nedeniyle çevre bölgelerden buraya çalışmaya geliyorlar. Yerleşim merkezinin en önemli gelir ve ticari geliri odağı Lego'nun üretim, yönetim merkezi ve dünyada ilk kez 1968 yılında açılan Legoland tema parkı burada bulunuyor. Danimarka'nın en büyük ikinci havalimanı da bu şehirde yer alıyor.

Ayrıca bölgede bulunan Givskut Hayvanat Bahçesi de turistlerin büyük ilgisin çekiyor.  Billund aynı zamanda Danimarka'da ikinci büyük havalimanı olan ve 1964 yılında faaliyete başlayan Billund Havalimanı'na ev sahipliği yapıyor. Coğrafi konumu nedeniyle soğuk bir iklimin görüldüğü şehirde yaz ve kış aylarında sürekli yağış görülüyor.

HAFTADA 4 SEFER

Billund'a Türk Hava Yolları (THY) haftada 4 sefer yapıyor. Transit uçuş ağıyla dünyanın en büyük havayollarından biri olan THY, Dünya'nın her noktasından buraya yolcuları taşıyor. Yaz sezonunda ise haftanın her günü İstanbul'dan uçuş gerçekleşiyor.


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Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Danimarka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY Billund şehrine haftada 4 sefer gerçekleştiriyor - Son Dakika

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