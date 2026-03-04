THY'den Orta Doğu İçin Ücretsiz Bilet İadesi - Son Dakika
THY'den Orta Doğu İçin Ücretsiz Bilet İadesi

04.03.2026 15:03
THY, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle sefer iptalleri sonrası ücretsiz bilet iade ve değişim hakkı tanıdı.

ORTA Doğu'da yaşanan gerilim nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dammam, Riyad ve Umman'a seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), yolcularının hiç kullanılmamış biletlerin iadesi ve rezervasyon değişikliklerinin ücretsiz yapılacağını açıkladı.

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan gerginlik ve Orta doğu'da ortaya çıkan güvenlik sorunları nedeniyle birçok ülke hava sahasını kapatmış, THY ise birçok ülkeye seferlerini iptal ettiğini duyurmuştu. Havayolu şirketi yolcularının mağduriyetini gidermek için ek haklar tanıdığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak hava yolu şirketinin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan (Dammam, Riyad) ve Umman seferlerini etkileyen olaylar nedeniyle 28 Şubat 2026 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 28 Şubat 2026 – 31 Mart 2026 (Dahil) arasındaki Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan (Dammam, Riyad) ve Umman seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 10 Mayıs 2026 (Dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla; Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 10 Mayıs 2026 (Dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar ek hizmetler için de geçerli olacaktır. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacaktır."

Kaynak: DHA

