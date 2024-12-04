THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, ALKÜ'de Kariyer Fırsatlarını Anlattı - Son Dakika
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Ekonomi

THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, ALKÜ'de Kariyer Fırsatlarını Anlattı

THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, ALKÜ\'de Kariyer Fırsatlarını Anlattı

Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde düzenlenen kariyer söyleşisinde THY'deki istihdam ve kariyer fırsatlarını aktardı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, iş görüşmeleri ve havacılık alanındaki meslek imkanları hakkında bilgi verildi.

04.12.2024 17:16  Güncelleme: 17:22
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) düzenlenen "Türk Hava Yolları Kariyer Söyleşisi ALKÜ'de" isimli programın konuğu oldu. Çay, THY'de istihdam ve kariyer fırsatlarını anlattı.

ALKÜ, sektör temsilcilerini ve başarılı isimleri öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. ALKÜ Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nce Gazipaşa ve Kestel yerleşkelerinde düzenlenen "Türk Hava Yolları Kariyer Söyleşisi ALKÜ'de" etkinliğinin konuğu, THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay oldu.

THY'nin fırsatlarını anlattı

THY İnsan Kaynakları alanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, THY'nin kariyer ve iş fırsatlarını detaylarıyla anlattı. Söyleşilere Havacılık Yönetim Bölümü, Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, Türk Hava Yolları'nın dünyanın en büyük ve en çok yolcu taşıyan hava yolu şirketlerinden birisi olduğunun altını çizdi. Havacılıkla ilgili mezun olunan tüm bölümlerin öğrencilerine THY tarafından istihdam sağlandığını belirten Çay, "Tüm hava yolu şirketleri gibi bizim de işe alımlarda ilk önceliğimiz İngilizcenin iyi bilinmesidir. Bunun yanında pilot istihdamı için pilotluk eğitimi veren okullardan mezun olunması gerekiyor. THY olarak her yıl personel ilanına çıkıyoruz. Bu ilanlar başta havacılık bölümlerinden mezun olmak şartı aranmasının yanında diğer bölümlerden de çokça personel alımı oluyor. Yüksek standartlarda mutlu bir iş yeriyle dünyanın en iyisi olma yönünde ilerliyoruz. Her şeyden önce Türk bayrağını dünyanın her yerine taşıyan bir şirkette çalışmak hepimiz için onurdur. 35 bine yakın çalışan, 487 uçak ile THY sizleri bekliyor" dedi. Söyleşi, öğrencilerin soru-cevaplarıyla devam etti. Söyleşi sonunda çekilişle 6 katılımcıya THY uçak maketi hediye edildi.

THY Genel Müdür Yardımcısı Çay, söyleşi sonrası ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerin istihdamına yönelik konular ele alındı. Rektör Türkdoğan, "Ülkemizin dünya çapında en prestijli şirketlerinden gururumuz Türk Hava Yollarımızın Genel Müdür Yardımcısı Sayın Abdulkerim Çay'ı üniversitemizde ağırladık. Öğrencilerimizin kariyerlerine önemli katkılar sunan Sayın Çay'a teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. Genel Müdür Yardımcısı Çay, Rektör Türkdoğan'a THY uçak maketi hediye ederken Rektör Türkdoğan ise Çay'a ALKÜ yerleşkelerinde yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağı hediye etti. Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay'a Alev Alatlı Konferans Salonu'ndaki söyleşi sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç tarafından Piri Reis'in Alanya haritası, Gazipaşa'daki söyleşide ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın tarafından Alaaddin Keykubat'ın mührü hediye edildi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Programa; Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Özdemir, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Genel Sekreter Onur Ocakdan, Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atılgan Atılgan, dekanlar, MYO müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, ALKÜ'de Kariyer Fırsatlarını Anlattı - Son Dakika

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