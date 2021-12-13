Üye Girişi
THY Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika

THY Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu

13.12.2021 11:39
THY Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit '21) konuşan THY Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman, THY'nin marka değerini arttırmak için dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük yatırımlar ve sponsorluklar yaptıklarını belirterek, "Salgın döneminde birçok hava yolu uçuşlarını...

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit '21) konuşan THY Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman, THY'nin marka değerini arttırmak için dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük yatırımlar ve sponsorluklar yaptıklarını belirterek, "Salgın döneminde birçok hava yolu uçuşlarını durdurdu ve operasyonlarına ara verdi ancak THY, salgın döneminde de seferlerine devam ederek ve yeni uçuş noktaları açarak büyümesini sürdürdü. Akabinde iletişimimizi hiç kesmedik ve bu sayede halen dünyada bilinen ikinci en büyük marka durumundayız" dedi.

THY Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit '21), konuştu. Dorman, salgın döneminde birçok hava yolunun uçuşlarının durduğunu ve operasyonlarına ara verdiğini ancak THY'nin salgın döneminde de seferlerine devam ederek ve yeni uçuş noktaları açarak büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

"DÜNYADA 9'UNCU EN BÜYÜK FİLOYA SAHİP HAVAYOLU ŞİRKETİYİZ"

THY'nin 23 kargo ve 350 yolcu uçağıyla toplamda 373 uçaktan oluşan büyük bir filoya sahip olduğunu belirten Dorman, "Bugün itibarıyla dünyada 9'uncu en büyük filoya sahip havayolu şirketiyiz. Bu noktada İstanbul'un merkezi konumu çok büyük bir avantaj oluşturdu" dedi.

"EN BÜYÜK TALEBİ YOLCU UÇAKLARINI KARGOYA DÖNÜŞTÜREREK SAĞLADIK"

Dünyada hava trafiğinin durduğu, uçakların yere indiği bir dönemde kargonun daha fazla öne çıktığını vurgulayan Dorman, "Turkish Cargo markamız hem dünyanın her yerine sosyal sorumluluk anlamında aşılar, ilaçlar taşırken aynı zamanda kargo taşımalarına devam etti. Tabii ki de aldığımız farklı kararlar, vizyoner kararlar sayesinde biz artık yolcu uçaklarında da kargo taşımaya karar verdik. Pandemi dönemindeki bu büyük talebi yolcu uçaklarımızı kargoya dönüştürerek sağlamış olduk. Dünyada pazar payını arttırarak dünyanın ilk beş kargo havayolu şirketi unvanını kazanmış olduk. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda biz Turkish Cargo şirketimizi dünyanın ilk üç kargo hava yolu şirketi yapma vizyonuyla, hedefimizle yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

MARKA BİLİNİRLİĞİ YÜZDE 66 SEVİYESİNDE

THY'nin marka değerini arttırmak için dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük yatırımlar ve sponsorluklar yaptıklarını belirten Dorman, THY'nin global marka bilinirliğinin 2019 sonuçlarına göre yüzde 66 seviyesinde olduğunu açıkladı. THY'nin iletişimini salgın döneminde de güçlü şekilde sürdürdüğüne dikkat çeken Dorman, "Salgından en çok etkilenen sektörlerden birinde faaliyet gösteren Türk Hava Yolları olarak salgında iletişimimize devam ettik. Sosyal medyanın gücünü daha fazla kullanarak aslında iletişimimizi hiç kesmedik ve bu sayede şu an halen dünyada bilinen ikinci en büyük marka durumundayız. Tabii ki de yatırımlar devam etmekte. İletişimle ilgili yaptığımız çalışmaların büyük katkısı var" diyerek sözlerini sonlandırdı.


THY Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu
THY Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu
THY Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu

Türk Hava Yolları, Turkish Cargo, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi THY Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Doların zirveye çıkmasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gündem olacak 11:45 Doların zirveye çıkmasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gündem olacak
Sizin hayatınızda da ''Sosyopat Dündar''lar var mı? Sosyopat kişileri nasıl tanırız? 11:39 Sizin hayatınızda da ''Sosyopat Dündar''lar var mı? Sosyopat kişileri nasıl tanırız? Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı 11:21 Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Einstein, 10:45 Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi 10:10 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Milyonların gözü asgari ücret zammında! 09:26 Milyonların gözü asgari ücret zammında! Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu 08:18 Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem 08:10 Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem

Son Dakika Haberleri
11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek
11:45 Doların zirveye çıkmasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gündem olacak
11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı
11:39 Sizin hayatınızda da ''Sosyopat Dündar''lar var mı? Sosyopat kişileri nasıl tanırız?
11:28 58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı fotoğraflpaylaştı
11:23 Çocuğuna çamaşır suyu şırınga eden annenin akıl sağlığı yerinde çıktı
11:21 Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı
11:15 Korkunç kazadan mucize kurtuluş! Herkes hem sevindi hem hayrete düştü
11:09 Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere geliyor!
11:08 Diyarbakır'da etkili olan sis göz gözü gördürmüyor! Uçak seferleri iptal edildi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek         
11:46
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı         
11:44
Çocuğuna çamaşır suyu şırınga eden annenin akıl sağlığı yerinde çıktı Çocuğuna çamaşır suyu şırınga eden annenin akıl sağlığı yerinde çıktı         
11:24
2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı         
11:03
Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti!         
10:41
Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı         
09:40
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu         
08:56
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 11:53:10. #1.12#
SON DAKİKA: THY Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement