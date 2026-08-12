THY\'nin En Uzun Uçuşu: Perth\'ten Torino\'ya

TÜRK Hava Yollar (THY) tarihinin en uzun uçuşunu Juventus kafilesi için gerçekleştirdi. Aktarmasız olarak Avustralya'nın Perth kentinden İtalya'nın Torino kentine gerçekleştirilen uçuşun 16 saat 26 dakika sürdüğü bildirildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Avustralya kampı kapsamında kullanılan TC-LJE tescilli Boeing 777-300ER tipi uçak, kafileyi Perth'ten alarak Torino'ya aktarmasız uçtu. Milli futbolcu Kenan Yıldız ve Zeki Çelik'in de yer aldığı Juventus kafilesini taşıyan uçak, yaklaşık 14 bin kilometrelik parkuru tamamlayarak bayrak taşıyıcının bugüne kadar gerçekleştirdiği operasyonlar arasında uçuş süresi açısından yeni bir rekora imza attı. Böylece Türk Hava Yolları'nın 2016 yılında gerçekleştirdiği 16 saat 15 dakikalık İstanbul-Santiago uçuşuna ait önceki rekoru da geride bırakıldı. Perth-Torino operasyonu, önceki rekoru 11 dakika aşarak bayrak taşıyıcının tarihindeki en uzun süreli aktarmasız uçuş olarak kayıtlara geçti. Juventus, Perth'te Palermo ile oynadığı Derby d'Italia karşılaşmasını 2-0 kazandı. Siyah Beyazlıların gollerini milli oyuncu Kenan Yıldız ve Milik kaydetti.