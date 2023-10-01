THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri açıkladı

İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları (THY) hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

BAZI ŞEHİRLERDE SEFERLER İPTAL EDİLİYOR

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul ve yurt içindeki bazı şehirlerimizde ( Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya) olumsuz hava koşulları sebebiyle, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde iptaller yaşanmaktadır. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda iptal seferlerde artış beklenmektedir" dedi.

Açıklamada yolcuların seferlerini havayolu şirketinin resmi internet sitesinden takip etmeleri istendi.

METREKAREYE 221 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Yağış tüm şiddetiyle devam ederken AKOM ve İstanbul Valiliği uyarılarda bulunmaya devam ediyor. AKOM, kuvvetli sağanak yağış nedeniyle İstanbul'a 20 ile 221 kilogram arası yağış düştüğünü belirtti. Bu kapsamda İstanbulluları mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda da uyardı.

YARIN DA SÜRECEK

Yağışın bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Yağışlı hava pazartesi günü de etkisini sürdürecek. Ayrıca yağışlı hava nedeniyle bazı bölgelerin yer yer 100 kilogram üzerinde yağış alabileceği konusunda uyardı.