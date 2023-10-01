THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri açıkladı - Son Dakika

THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri açıkladı

THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri açıkladı
Son Güncelleme: 01.10.2023 19:37

İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, Türk Hava Yolları'nın bazı seferlerini iptal etmesine neden oldu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve diğer şehirlerdeki olumsuz hava koşulları sebebiyle sefer iptallerinin yaşandığını ve iptal seferlerde artış beklendiğini belirtti. Yolcuların seferlerini havayolu şirketinin resmi internet sitesinden takip etmeleri istendi.

İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları (THY) hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

BAZI ŞEHİRLERDE SEFERLER İPTAL EDİLİYOR

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul ve yurt içindeki bazı şehirlerimizde ( Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya) olumsuz hava koşulları sebebiyle, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde iptaller yaşanmaktadır. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda iptal seferlerde artış beklenmektedir" dedi.

Açıklamada yolcuların seferlerini havayolu şirketinin resmi internet sitesinden takip etmeleri istendi.

METREKAREYE 221 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Yağış tüm şiddetiyle devam ederken AKOM ve İstanbul Valiliği uyarılarda bulunmaya devam ediyor. AKOM, kuvvetli sağanak yağış nedeniyle İstanbul'a 20 ile 221 kilogram arası yağış düştüğünü belirtti. Bu kapsamda İstanbulluları mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda da uyardı.

YARIN DA SÜRECEK

Yağışın bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Yağışlı hava pazartesi günü de etkisini sürdürecek. Ayrıca yağışlı hava nedeniyle bazı bölgelerin yer yer 100 kilogram üzerinde yağış alabileceği konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
20:48 Son Dakika: Kara Kartal kendine geldi! Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:46 Gucci'nin modeli Armine Harutyunyan terör örgütüne katıldı
20:31 Trabzon'da sağanak yağış! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
20:20 Övgüler yağdırdı! İlhan Palut'tan Fenerbahçe maçı sonrası bomba itiraf
20:10 MHP Genel Başkanı Bahçeli'den yerel seçimlerde ittifak açıklaması: AK Parti ile MHP bir ve iç içedir
19:35 THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri açıkladı
19:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altın Portakal Film Festivali'nin iptal olmasına ilişkin ilk yorum
18:51 Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den sert hakem tepkisi
18:44 6 yaşında inanılmaz şekilde hayatta kaldı, Ankara saldırganları tarafından katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2023 21:21:36. #1.11#
SON DAKİKA: THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement