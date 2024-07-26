THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ'ye idari para cezası verilmedi

Ekonomi

Rekabet Kurulu, Türk Hava Yolları (THY) Opet Havacılık Yakıtları AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın idari para cezası verilmeden sonuçlanmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ'nin İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bulunan akaryakıt depolama, satış ve ikmal ünitelerinin işletilmesi faaliyeti kapsamında jet yakıtı depolama ve ikmal hizmetlerine ilişkin ücretleri fahiş düzeyde artırmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ'nin Kanun'un ilgili maddesini ihlal etmediğine, dolayısıyla söz konusu teşebbüse idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.