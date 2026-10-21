THY, Pegasus ve SunExpress'in teslim almayı bekleyen Boeing siparişi 317 uçağa ulaştı

Türkiye'nin hava yolu yolcu trafiğindeki büyümesine Türk hava yolu şirketlerinin filo yatırımları eşlik ederken, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve SunExpress'in ABD'li uçak üreticisi Boeing'den teslim almayı beklediği uçak sayısı 317 olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Boeing yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 30 Eylül 2026 tarihli sipariş ve teslimat verileri uyarınca şirketin dünya genelindeki teslim edilmemiş uçak siparişleri 6 bin 863'e ulaştı.

Türkiye'den Pegasus, SunExpress ve Türk Hava Yolları'nın teslimatını beklediği uçaklar, toplam sipariş birikiminin yaklaşık yüzde 4,6'sını oluşturdu.

Türkiye'deki hava yolu şirketleri arasında en fazla teslim edilmemiş Boeing siparişine 153 uçakla Türk Hava Yolları sahip oldu. Şirketin siparişlerinin 100'ü Boeing 737 MAX ve 53'ü Boeing 787 ailesinden oluştu.

THY'yi 100 adet Boeing 737 siparişiyle Pegasus izlerken, SunExpress'in teslim almayı beklediği 64 adet Boeing 737 ailesinden uçağı bulunuyor. Böylece Türkiye'deki hava yolu şirketlerinin teslim edilmeyi bekleyen Boeing siparişlerinin 264'ünü dar gövdeli 737 ailesi, 53'ünü ise geniş gövdeli 787 Dreamliner ailesi oluşturdu.

Boeing'in ülke bazlı verilerinde ABD, Çin ve Türkiye'ye ilişkin sipariş rakamları da dikkati çekti.

ABD'deki hava yolu şirketleri ve diğer müşterilerin teslim almayı beklediği uçak sayısı 1429 olarak kaydedilirken Türkiye'deki hava yolu şirketlerinin 317 uçaklık sipariş birikimi, Çin'deki müşterilerin 137 uçaklık siparişinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'deki müşteriler arasında Southwest Airlines, 397 uçakla öne çıktı. Şirketi 173 uçakla Alaska Airlines ve 134 uçakla American Airlines takip etti.

Çin'de ise Cathay Pacific Airways'in 35 adet Boeing 777 ve China Southern Airlines'ın 26 adet Boeing 737 siparişi bulunuyor. Ülkedeki hava yolu şirketleri ve finansal kiralama kuruluşlarının teslim almayı beklediği uçak sayısı toplam 137 olarak kaydedildi.

Söz konusu rakamlar, Boeing'in ülke bazında görüntülenen siparişlerini yansıtırken, farklı ülkelerdeki müşterilerin açıklanmamış siparişleri nedeniyle veriler ülkelerin kesin küresel sıralaması anlamına gelmiyor.

Eylül sonu itibarıyla dünya genelinde teslim edilmemiş 6 bin 863 uçak siparişi var

Boeing'in eylül sonu itibarıyla dünya genelindeki teslim edilmemiş 6 bin 863 uçak siparişinin büyük bölümünü 737 ailesi oluşturdu.

Şirketin verilerine göre, 737 ailesindeki teslim edilmemiş sipariş sayısı 4 bin 902'ye ulaşırken, bu modeli 1178 uçakla 787 Dreamliner ailesi izledi. Boeing'in 777 ailesindeki teslim edilmeyi bekleyen uçak sayısı 709, 767 ailesindeki sipariş sayısı ise 74 olarak kaydedildi.

Türkiye'deki hava yolu şirketlerinin siparişlerinde de benzer bir dağılım görüldü. Pegasus ve SunExpress'in 737 ailesindeki toplam 164 uçaklık siparişi, Türkiye'nin teslim edilmemiş Boeing siparişlerinin yaklaşık yarısını oluşturdu.

THY'nin 53 adet 787 Dreamliner siparişi ise Türkiye'nin geniş gövdeli uçak siparişleri arasında yer aldı.

Öte yandan Boeing, 2026'nın ocak-eylül döneminde dünya genelinde 475 uçak teslimatı gerçekleştirdi.

Şirketin küresel sipariş birikiminde dar gövdeli 737 ailesinin ağırlığı devam ederken, Türkiye'deki hava yolu şirketlerinin de aynı uçak ailesine yönelik siparişleri öne çıktı.

Boeing'in eylül sonu verileri, Türkiye'deki üç hava yolu şirketinin toplam 317 uçaklık teslim edilmemiş siparişinin, şirketin küresel sipariş birikiminde yer aldığını ortaya koydu.

"Türkiye, yolcu sayısıyla dünyanın en büyük 10 hava yolu yolcu pazarı arasında"

Türk hava yolu şirketlerinin filo yatırımları sürerken, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) verileri de Türkiye'nin küresel havacılık pazarındaki konumunu ortaya koydu.

IATA'nın 16 Temmuz 2026'da yayımladığı Dünya Hava Taşımacılığı İstatistikleri raporuna göre, Türkiye'de tarifeli hava yolu yolcu sayısı 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,9 artarak 129,3 milyona ulaştı.

Türkiye, yolcu sayısıyla dünyanın en büyük 10 hava yolu yolcu pazarı arasında yer aldı.

Böylece Türkiye'nin hava yolu yolcu pazarında kaydedilen büyümeye, Türk hava yolu şirketlerinin uzun vadeli filo yatırımları da eşlik etti.

IATA verileri, Boeing siparişlerinde Türk hava yolu şirketlerinin tercih ettiği uçak modellerinin küresel ölçekteki kullanımını da ortaya koydu.