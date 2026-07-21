THY, SAFFA Fonu\'na Katıldı

Türk Hava Yolları, uzun vadeli büyüme stratejisi, sürdürülebilirlik odaklı hedefleri ve tedarik zinciri güvenliği vizyonu doğrultusunda, Burnham Sterling Asset Management (BSAM)'in yönettiği SAFFA Fund I LP (SAFFA Fonu) ünvanlı fona katılımına yönelik sözleşme imzaladı.

Türk Hava Yolları (THY), uzun vadeli büyüme stratejisi, sürdürülebilirlik odaklı hedefleri ve tedarik zinciri güvenliği vizyonu doğrultusunda, havacılık ekosisteminde sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) gelişimini desteklemek amacıyla, finansal danışmanlık ve varlık yönetimi hizmetleri sunan yatırım şirketi Burnham Sterling Asset Management (BSAM)'in yönettiği SAFFA Fund I LP (SAFFA Fonu) ünvanlı fona katılımına yönelik sözleşme imzaladı. Aralık 2023'te kurulan SAFFA Fonu, sürdürülebilir havacılık yakıtlarının üretim kapasitesini artırmak ve havacılık sektörünün karbon azaltım hedeflerini desteklemek amacıyla oluşturuldu. Fon, teknolojik olgunluğa ulaşmış SAF projelerine yatırım yaparken, farklı üretim teknolojileri ve coğrafi bölgelerde çeşitlendirilmiş portföy yapısıyla sürdürülebilir yakıt arzının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

"Yenilikçi projelerin desteklenmesinde aktif rol üstlenmeyi hedefliyoruz"

SAFFA Fonu'na katılım hakkında açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yatırım ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukcu, "Havacılık sektöründeki iş birliklerimiz, uzun vadeli planlarımız ve sürdürülebilir havacılık hedeflerimiz doğrultusunda, SAFFA Fonu'na katılımımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu yatırım ile yalnızca sürdürülebilir havacılık yakıtı ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı değil, aynı zamanda sektörün geleceğini şekillendiren yenilikçi projelerin desteklenmesinde aktif rol üstlenmeyi hedefliyoruz. SAFFA Fonu aracılığıyla kurulan güçlü uluslararası iş birlikleri, sürdürülebilir havacılık yakıtlarına erişimimizi desteklerken, tedarik güvenliğimizi güçlendirmemize ve küresel havacılık sektörünün dönüşümüne katkıda bulunmamıza imkan sağlayacaktır. Türk Hava Yolları olarak sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda sektörümüze değer katmaya ve küresel havacılığın geleceğinde öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz" dedi.

"Bu ilerlemeye katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz"

Burnham Sterling Asset Management LLC İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Michael Dickey Morgan ise, "SAFFA Fonu, farklı yatırım türleri ve coğrafyalardaki Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) projelerine sermaye yönlendirmek amacıyla oluşturuldu. Türk Hava Yolları'nın yatırımı, bu stratejinin ölçeğini büyütürken aynı zamanda Fon katılımcılarının bu varlık sınıfına duyduğu güveni de ortaya koyuyor. Türk Hava Yolları'nın SAFFA Fonu'na yaptığı taahhüt, dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinin bu dönüşümü uzun vadede vazgeçilmez gördüğünün güçlü bir göstergesidir. Bu ilerlemeye katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL