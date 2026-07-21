Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı

Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
21.07.2026 15:46  Güncelleme: 15:48
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Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulunda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianamenin tüm detayları belli oldu. Olayı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisinin polis başmüfettişi olan babası ve annesi hakkında hapis cezaları talep edildi.

Kahramanmaraş'ta dokuz öğrenci ile bir öğretmenin öldürüldüğü okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli isimli saldırganın babası ve annesi hakkında iddianame düzenlendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Nisan 2026 tarihinde saat 13.20 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen kanlı saldırının faili olan ve olay sırasında hayatını kaybeden 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin ebeveynleri şüpheli olarak yer aldı. Tutuklu şüphelilerden baba Uğur Mersinli hakkında, 10 kişiye yönelik olası kastla öldürme, 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde olası kastla yaralama ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından dava açılması talep edildi. Anne Peyman Pınar Mersinli’nin ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılması istendi.

Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı

BİRİ ÖĞRETMEN, 9 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Saldırıda öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrenci yaşamını yitirirken, 15 öğrenci de ateşli silah yaralanması veya saldırıdan kaçmaya çalışırken yüksekten düşme sonucu yaralandı. Soruşturma kapsamında olay yeri inceleme tutanakları, güvenlik kamerası görüntüleri, otopsi ve sağlık raporları, dijital materyal incelemeleri, tanık ve mağdur ifadeleri ile kriminal raporlar delil olarak dosyaya eklendi.

OLAY YERİNDE 84 KOVAN VE 5 TABANCA BULUNDU

Olay yeri incelemesinde okulun birinci katındaki koridor ile 5/D ve 5/E sınıflarında yoğun kan izleri ve doku parçaları tespit edildi. Koridorun sonunda 5 tabanca, 2 boş şarjör ve silahların taşındığı değerlendirilen bir çanta bulundu. Ekipler olay yerinden toplam 84 kovan topladı. Kriminal incelemeler sonucunda, hayatını kaybeden ve yaralanan kişilere isabet eden mermilerin bu silahlardan ateşlendiği belirlendi. İddianamede, saldırıda kullanılan silahların tamamının baba Uğur Mersinli adına ruhsatlı olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin ortak ikametinde yapılan aramada da çok sayıda tabanca, tüfek, şarjör ve mermi ele geçirildi. İddianamede, silahların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan kilitli veya şifreli bir kasaya rastlanmadığı, silahların yatak odasındaki gardıropta, güvenlik mekanizması bulunmayan ve elle kolaylıkla açılabilen "Maraş sandığı" şeklindeki ahşap kutularda veya açık biçimde muhafaza edildiği kaydedildi. Savcılık bu durumun saldırganın silahlara kolaylıkla erişmesine imkân sağladığını belirtirken, baba Uğur Mersinli ifadesinde silahları kutularda, şarjör ve mermilerden ayrı şekilde muhafaza ettiğini savundu.

Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı

SALDIRI DETAYLARIYLA PLANLANMIŞ

Saldırganın cep telefonu ve bilgisayarında yapılan detaylı incelemelerde, okulun tükenmez kalemle çizilmiş krokileri bulundu. Cep telefonunda farklı tarihlerde babasına ait silahlarla çekilmiş fotoğrafların yanı sıra, saldırıdan bir gün önce silahların yatak üzerine dizildiği fotoğrafların da yer aldığı tespit edildi. Dijital materyallerde ayrıca farklı ülkelerdeki okul saldırılarına, saldırganlara, el yapımı patlayıcılara ve şiddet içerikli görüntülere ilişkin çok sayıda araştırma kaydına ulaşıldı.

İddianamede, saldırganın bilgisayarında 11 Nisan 2026 tarihli, saldırının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntılı planlar içeren bir belge bulunduğu aktarıldı. Bu belgede, silahların ve şarjörlerin hazırlanması, okulun çıkışlarının kapatılması, tuvaletlerde silahlanılması ve sınıflara girilerek ateş edilmesine ilişkin ifadelerin bulunduğu kaydedildi. Savcılık, belge içeriğiyle saldırının gerçekleşme biçiminin genel hatlarıyla tam bir uyum içinde olduğunu değerlendirdi. Ayrıca, saldırganın bazı sosyal medya kullanıcılarına okula yönelik saldırı düzenleyeceğini yazdığı tespit edildi ve bu kullanıcıların olayla bağlantılarının araştırılması için ayrı bir soruşturma yürütülmesine karar verildi.

OLAYDAN 2 GÜN ÖNCE EMNİYET POLİGONUNA GÖTÜRÜLMÜŞ

İddianamedeki en çarpıcı detaylardan biri de poligon görüntüleri oldu. Saldırganın babası Uğur Mersinli ile olaydan sadece 2 gün önce Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne ait atış poligonuna gittiği belirtildi. Görüntülerde saldırganın, olayda da kullandığı tabancalardan biriyle atış yaptığı, babasının ise bu anları cep telefonuyla kaydettiği aktarıldı. Poligon görevlisinin beyanında, babanın oğlunun daha önce de silah kullandığını söylediği ifade edildi. Savcılık, saldırganın silahları doldurma, kurma ve kullanma şeklinin, olaydan önce silahlara aşina olduğunu ve yeterli düzeyde kullanım tecrübesi bulunduğunu gösterdiğini vurguladı.

Geçmişe dönük iletişim kayıtları ve güvenlik kameraları incelendiğinde, saldırganın olay günü evinden çıktıktan sonra doğrudan okula gittiği, güzergâh boyunca kimseyle temas kurmadığı belirlendi. Saldırıya üçüncü bir kişinin azmettirme, yardım etme veya başka bir şekilde katıldığına ilişkin herhangi bir delil elde edilemediği, terör veya suç örgütü bağlantısının bulunmadığı kaydedildi.

Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı

PSİKOLOJİK YARDIM UYARILARI DİKKATE ALINMAMIŞ

İddianame, ailenin çocuğun psikolojik sorunları konusunda defalarca uyarıldığını da ortaya koydu. Saldırganın okul rehberlik servisinde farklı yıllarda toplam 32 bireysel görüşmeye katıldığı belirtildi. Kayıtlara göre, 2022 ve 2024 yıllarında velilere çocuğun psikolojik desteğe ihtiyacı bulunduğu ve hastaneye sevk edilmesi gerektiği bildirilmesine rağmen hastane başvurusu yapılmadı.

Saldırganın daha önce kendisine zarar verme, boğazını çanta sapıyla sıkma, eline kalem batırma, kitapları yırtma ve ağlama krizleri gibi davranışlarda bulunduğu aktarıldı. Aralık 2025’te kolunu kesici bir cisimle çizmesi üzerine hastanede değerlendirilen saldırgan için düzenli çocuk psikiyatrisi takibi önerildiği, ancak polikliniğe başvurulmadığı belirtildi. Özel bir danışmanlık merkezinde yapılan son görüşmenin ardından da psikiyatri desteği önerildiği, saldırganın bir sonraki görüşmesinin ise tam olay günü olan 15 Nisan saat 16.00’ya planlandığı kaydedildi.

Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı

SALDIRGANI DURDURAN KİŞİ İÇİN TAKİPSİZLİK KARARI

Savcılık, polis başmüfettişi olan Uğur Mersinli’nin, çocuğunun psikolojik durumunu, kendisine zarar verme davranışlarını ve silahlara yönelik ilgisini bilmesine rağmen gerekli tedbirleri almadığını değerlendirdi. Babanın saldırganı poligona götürerek silah kullanmasına izin verdiği, çok sayıda silahı kolay ulaşılabilir biçimde evde tuttuğu ve dijital faaliyetlerini denetlemediği belirtilerek, meydana gelen sonuçları öngörebilecek durumda olduğu savunuldu ve olası kast hükümleri kapsamında cezalandırılması talep edildi. Anne Peyman Pınar Mersinli’nin ise uyarılara rağmen sağlık başvurularını yaptırmadığı, tehlikeyi öngörmesine karşın gerekli özeni göstermediği belirtilerek bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırılması istendi. Her iki şüpheli de suçlamaları reddetti.

İddianamede ayrıca, saldırı sırasında okula girerek saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan Necmettin Bekçi hakkında da karar yer aldı. Bekçi'nin, yerde bulduğu bıçakla saldırganın bacağına bir kez vurduğu, otopsi raporuna göre saldırganın bu kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar hasarı ve kan kaybı sonucu öldüğü belirtildi. Savcılık, Bekçi’nin saldırıyı durdurmak ve başkalarının hayatını korumak amacıyla hareket ettiğini değerlendirerek durumu meşru savunma hükümleri kapsamında saydı ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Tutuklu şüpheliler Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli’nin yargılanmasına, iddianamenin ilgili ağır ceza mahkemesince kabul edilmesinin ardından başlanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı - Son Dakika

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