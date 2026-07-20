Siverek'te Kız Kardeşler Boğuldu - Son Dakika
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Siverek'te Kız Kardeşler Boğuldu

20.07.2026 18:35
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tatildeki 2 kız kardeş, Atatürk Baraj Göleti'nde boğuldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalarının yanına tatile gelen 2 kız kardeş, girdikleri Atatürk Baraj Göleti'nde boğuldu.

İstanbul'dan ilçeye bağlı kırsal Börüncek Mahallesi'nde bulunan akrabalarının yanına tatil için gelen Mervenur Çakırtaş (15) ve Edanur Çakırtaş (12) kardeşler, serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, ŞUAK ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan 2 kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Siverek, Güncel, Tatil, Yaşam, Son Dakika

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