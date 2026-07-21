Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler - Son Dakika
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Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler

21.07.2026 16:48
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Edirne'de aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, güzergahı boyunca yoğun bir şekilde karşılaştığı çekirgeleri cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Yolları kaplayan çekirge sürüsü görenleri şaşırttı.

Edirne ve çevresinde son günlerde artış gösteren çekirge popülasyonu, karayollarında da kendini gösterdi. Bölgede aracıyla ilerleyen bir vatandaş, yol boyunca alışılmışın dışında bir çekirge yoğunluğu fark edince o anları kayda aldı.

Seyir halindeki araçtan çekilen görüntülerde, asfalt üzerinde ve yol kenarlarında çok sayıda çekirgenin bulunduğu net bir şekilde görüldü. Görüntüleri çeken sürücünün şaşkınlığı dikkat çekerken, bu anlar sosyal medyada da paylaşılarak bölgedeki durumun boyutunu gözler önüne serdi.

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Son Dakika Yaşam Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Bayrak Mustafa Bayrak:
    şimdi hükümet ekstra vergi kor.adıda çekirge vergisi 2 1 Yanıtla
  • Murat Sarıal Murat Sarıal:
    eyvah bu normal birşey degil 1 0 Yanıtla
  • Emrullah AKIN Emrullah AKIN:
    way be bu kadar beklemiyordum şaşırdım 1 0 Yanıtla
  • Vahap Akbaş Vahap Akbaş:
    Amman amman çekirge bıdı bıdı cekirge 1 0 Yanıtla
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