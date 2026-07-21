Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor - Son Dakika
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Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor

21.07.2026 15:46
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ABD ile İran, haziran ayında varılan ateşkese rağmen karşılıklı saldırılarını sürdürürken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki nihai karar merci olan Dini Lider Mücteba Hamaney'in özel toplantılarda "ne savaş ne barış" durumunun sona erdirilmesi gerektiği yönünde talimat verdiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Dini Lider Mücteba Hamaney'in özel toplantıda savaşla ilgili talimat verdiği açıkladı.

Pezeşkiyan, İran'ın Ulusal Sanayi ve Madencilik Günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ülkedeki tüm kararların Dini Lider Mücteba Hamaney'in talimatları doğrultusunda alındığını belirterek, son dönemde kendisiyle temaslarının arttığını söyledi. Pezeşkiyan, Mücteba Hamaney'in özel toplantılarda "ne savaş ne barış" durumunun sona erdirilmesi gerektiği yönünde talimat verdiğini kaydetti.

ÜLKEDEKİ DAYANIŞMAYA DİKKAT ÇEKTİ

İran'ın müzakerelerdeki tutumunun, Hürmüz Boğazı'nın petrol ihracatına yeniden açılması ve diğer hayati meselelerin çözümüne dayandığını söyleyen Pezeşkiyan, ABD'yi verdiği taahhütlere uymamakla suçladı. Pezeşkiyan, "Altyapının hedef alınması ülkeyi zayıflatmayı amaçlıyordu. Ancak iç dayanışma ile üreticilerin ve sanayicilerin direnci bu hedeflerin gerçekleşmesini engelledi" dedi.

ABD ve İsrail'in savaşta hedeflerine ulaşamamasının ardından müzakere yoluna yöneldiğini söyleyen Pezeşkiyan, ülke içinden müzakereleri eleştiren açıklamaları da hedef aldı. Pezeşkiyan, bu tür açıklamaların İran'ın elde ettiği kazanımları küçümsediğini belirterek, "Düşünülmeden yapılan yorumlarla müzakere ekibinin çabalarını küçümsemeyin" ifadelerini kullandı.

GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ KAMUOYU ÖNEÜNE ÇIKMADI

Mücteba Hamaney mart ayında dini liderlik görevine atanmasının ardından kamuoyu önüne çıkmaktan kaçınmayı sürdürürken bu durum, Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin spekülasyonları artırıyor. Mücteba Hamaney'in ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden halefi ve babası Ali Hamaney'in öldüğü saldırıda yaralandığı yönünde iddialar da ortaya atılmış iddialar daha sonra İranlı yetkililerce de doğrulanmıştı.

İRAN-PAKİSTAN TEMASLARI

Öte yandan İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, Washington ile Tahran arasında arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ziyaret gerçekleştirdi. Mümini burada Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakei de dün düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına rağmen iki ülke arasındaki diplomatik temasların arabulucular üzerinden sürdüğünü açıklamıştı.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

ABD ile İran arasındaki askeri gerilim de devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), günün ilk saatlerinde  İran'a yönelik saldırıların üst üste onuncu gecesinde de sürdüğünü açıkladı. CENTCOM, askeri komuta merkezleri, deniz kuvvetlerine ait kabiliyetler, füze ve insansız hava aracı fırlatma noktaları ile hava savunma sistemlerinin hedef alındığını ve bunun amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırı kapasitesini zayıflatmak olduğunu bildirdi. Buna karşılık İran da Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'ü hedef alan yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor - Son Dakika

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