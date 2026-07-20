Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü - Son Dakika
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Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü

20.07.2026 19:59
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabaha karşı çıkan yangın, büyük bir faciaya dönüşmeden son anda önlendi. Sarıkum köyünde 22 kişinin yaşadığı evden yükselen dumanı yaklaşık 6-7 kilometre uzaklıktan fark eden bir TIR sürücüsü, aileyi uykuda yakalanmadan uyandırarak dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürürken, kullanılamaz hale gelen evin sakinleri için AFAD tarafından iki çadır kuruldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyündeki bir evde sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını yoldan geçen bir TIR sürücüsü fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

22 KİŞİLİK AİLE FACİADAN DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evde bulunan 22 kişilik aile tahliye edildi. Yangında evleri kullanılamaz hale gelen aile için AFAD ekipleri tarafından iki çadır kurularak, ilk barınma desteği sağlandı.

Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü

“TIR SÜRÜCÜSÜ YAKLAŞIK 6-7 KİLOMETRE UZAKLIKTAN DUMANI FARK ETMİŞ”

Yangında ailesinin evi zarar gören Tahir Pilatin, "Sabah saat 05.00 sıralarında bana telefon geldi, ‘Annenin evi yanıyor' dediler. Ben Güroymak'ta oturuyorum. Haberi alır almaz hemen yola çıktım. Meğer yoldan geçen bir TIR sürücüsü, yaklaşık 6-7 kilometre uzaklıktan dumanı fark etmiş. Aracını durdurup eve gelmiş ve ailemi içeride uyurken uyandırarak dışarı çıkarmış. Ardından itfaiye ve AFAD ekiplerine haber vermiş. Allah ondan razı olsun. Eğer o tır sürücüsü o anda oradan geçmemiş olsaydı bugün 22 kişilik ailemden hiç kimse hayatta olmayabilirdi. Ailemin hayatını kurtardı. Kim olduğunu bile bilmiyoruz ama kendisine minnettarız" dedi.

Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü

“AFAD EKİPLERİ AİLEMİZ İÇİN İKİ ÇADIR KURDU VE HER KONUDA YANIMIZDA OLDULAR”

Pilatin, olay yerine kısa sürede ulaşarak yangına müdahale eden AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerine de teşekkür ederek, "Ekipler çok hızlı şekilde olay yerine ulaştı. Ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiler. AFAD ekipleri ailemiz için iki çadır kurdu ve her konuda yanımızda oldular. Başta AFAD ekipleri olmak üzere itfaiye çalışanlarına ve jandarma personeline emekleri ve destekleri için teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü

"EVİMİZİN YÜZDE 99'U YANDI”

Yangında evde bulunan eşyaların neredeyse tamamının kullanılamaz hale geldiğini belirten Pilatin, "Evimizin yüzde 99'u yandı. İçeride neredeyse hiçbir şey sağlam kalmadı. Ailem çok zor durumda" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. 

Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü
Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü - Son Dakika

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