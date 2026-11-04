THY, üçüncü çeyrekte savaşa rağmen 929 milyon dolar esas faaliyet kârı elde etti

TÜRK Hava Yolları (THY) 2026 yılı üçüncü çeyrek mali sonuçlarına göre Orta Doğu'daki savaşa rağmen 929 milyon dolar esas faaliyet karı elde etti.

THY, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre söz konusu dönemde toplam gelirler yıllık bazda yüzde 19,3 artarak 8,3 milyar dolara ulaştı. Başta Asya olmak üzere Avrupa ve Türkiye pazarlarından gelen güçlü talep sayesinde yolcu doluluk oranı 1,5 puan artarak yüzde 87,1'e ulaştı. 2026 yılının ilk dokuz ayında FAVKÖK (Faiz, amortisman, vergi ve kira öncesi kar) 3,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Jet yakıtı fiyatlarındaki keskin yükseliş ve enflasyonist baskılar nedeniyle FAVKÖK marjı, geçen yılın aynı dönemine göre 6,2 puan gerileyerek yüzde 17,6 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında havayolu şirketi toplam yatırım tutarı 4,6 milyar dolar olurken, konsolide varlıklar 52 milyar doları aştı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimler ve enerji maliyetlerindeki artışın ivmelendirdiği küresel enflasyon, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde havacılık sektörünün faaliyet ortamını zorlaştırmaya devam etti. THY'nin jet yakıtı maliyeti yılın başından bu yana yüzde 118 artarken, yakıt hariç maliyetler üzerindeki enflasyon etkisi de ilave baskı oluşturdu. Orta Doğu'da devam eden savaşın talep ve operasyonel faaliyet ortamındaki yansımaları nedeniyle 2026 için hedeflediği yıllık yüzde 10 yolcu kapasitesi büyümesi beklentisini aşağı yönlü revize edilerek ve üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 kapasite artışı gerçekleştirdi.

THY, Avrupa'nın en fazla uçuş gerçekleştiren network taşıyıcısı konumunu korurken, üçüncü çeyrekte yolcu ve doluluk oranlarını artırdı. Böylece, Temmuz-Eylül 2026 döneminde doluluk oranı yıllık bazda 1,5 yüzde puan artarak yüzde 87,1'e yükselirken, yolcu sayısı yüzde 4,7 artışla 28,5 milyona ulaştı.

KARGO HACMİ BÜYÜDÜ

Yolcu ve kargo gelirlerindeki güçlü artış, yükselen maliyetlerin finansal sonuçlar üzerindeki etkisini kısmen dengelendi. Üçüncü çeyrekte toplam gelirler yıllık bazda yüzde 19,3 artarak 8,3 milyar Dolar'a ulaştı. Turkish Cargo, taşıdığı kargo hacmini yüzde 7,4 artırırken, kargo gelirleri yüzde 45,6 yükselerek 1,2 milyar doları aştı. Yılın ilk dokuz ayında FAVKÖK 3,7 milyar dolar olurken, FAVKÖK marjı, geçen yılın aynı dönemine göre 6,2 puan gerileyerek yüzde 17,6 seviyesinde gerçekleşti.

'SAVAŞ VE JET YAKITINDA YÜKSELİŞ ÖNEMLİ BİR BASKI SAĞLADI'

2026 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Orta Doğu'da yaşanan savaş ve jet yakıtı fiyatlarındaki yüksek seyir, üçüncü çeyrekte küresel havacılık sektörü üzerinde önemli bir baskı oluşturdu. Bu ortamda Ortaklığımız, operasyonel verimlilik ve maliyet disiplini odağını korurken zengin uçuş ağının sunduğu fırsatlardan yararlanarak değişen talep koşullarına uyum sağlamayı sürdürdü. Faaliyet ortamındaki zorlukların derinleştiği bir dönemde, üçüncü çeyreğin her ayında yolcu sayısı ve doluluk oranımızı artırabilmemiz, esnek iş modelimizin ve operasyonel kabiliyetlerimizin gücünü net bir şekilde ortaya koymakta. Mevcut konjonktür doğrultusunda sermaye tahsisinde seçici bir yaklaşım benimseyerek kaynaklarımızı öncelikli ve değer yaratma potansiyeli yüksek yatırımlara yönlendiriyoruz. Bu çerçevede, güçlü bilançomuzun sağladığı imkanlarla markamıza ve müşteri deneyimine yönelik yatırımlarımızı kesintisiz sürdürürken, APEX ve Skytrax tarafından layık görüldüğümüz ödüller bu alandaki çalışmalarımızın uluslararası düzeyde gördüğü takdirin de altını çizmekte. Operasyonel mükemmeliyet ve küresel bağlantılılığı güçlendirme misyonumuz doğrultusunda insanları ve kültürleri buluşturmaya ve havacılık sektörümüze sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.