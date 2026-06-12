Türkiye, küresel ekonominin güvenli limanı oldu - Son Dakika
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Türkiye, küresel ekonominin güvenli limanı oldu

12.06.2026 18:38
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Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye'nin bölgenin en güvenli limanı haline geldiğini belirtti. Almanya ile ticaret hacmi 52 milyar doları aşarken, 60 milyar dolar hedefleniyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, küresel ekonominin jeopolitik gerilimler ve tedarik zincirindeki değişimlerle büyük bir dönüşümden geçtiğini belirterek " Türkiye, son yıllarda karşı karşıya kaldığı tüm küresel ve bölgesel zorluklara rağmen adeta bölgenin en güvenli limanı haline gelmiştir." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfelya eyaletinde düzenlenen "Avrupa ve Balkanlar Genişletilmiş İstişare Kurulu" toplantıları kapsamında, "Türkiye'ye Yatırımda Yeni Dönem: Türk Şirketleri İçin Yeni Vergi ve Yapılanma Fırsatları" başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Panele katılarak iş dünyası temsilcilerine hitap eden Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan ile MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye'nin küresel vizyonu ve yeni yatırım imkanlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Almanya en büyük ihracat pazarımız"

Almanya'nın Türkiye için taşıdığı stratejik öneme değinen Mahmut Gürcan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2002 yılında 13 milyar dolar seviyesindeyken 52 milyar doların üzerine çıktığını söyledi.

Gürcan, Almanya'nın, 22 milyar doları aşan payıyla Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı konumunda bulunduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hedef gösterilen 60 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Karşılıklı yatırımların da çok güçlü olduğunu ifade eden Gürcan, Almanya'nın Türkiye'deki yatırım stokunun 26 milyar doları aştığını, Türkiye'de faaliyet gösteren 8 bin 600'den fazla Alman şirketinin ise yatırım ortamına duyulan güvenin somut bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

"Türkiye küresel ekonomide güvenli bir liman"

Küresel ekonominin jeopolitik gerilimler ve tedarik zincirindeki değişimlerle büyük bir dönüşümden geçtiğini belirten Bakan Yardımcısı Gürcan, "Türkiye, son yıllarda karşı karşıya kaldığı tüm küresel ve bölgesel zorluklara rağmen adeta bölgenin en güvenli limanı haline gelmiştir." diye konuştu.

Gürcan, küresel risklere rağmen Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdürdüğünü vurgulayarak şu verileri paylaştı:

"Türkiye, 1,6 trilyon dolarlık milli geliri ve yüzde 3,6'lık büyüme oranıyla dünyanın en büyük 16'ncı ekonomisi konumundadır. Son 20 yılda ülkemize gelen uluslararası doğrudan yatırım miktarı 290 milyar dolara ulaşmış olup sadece geçtiğimiz yıl ülkemize yönelen doğrudan yatırım tutarı 13 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. İhracatımızın yaklaşık yüzde 43'ünü Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz. Balkan ülkeleriyle olan ticaret hacmimiz de 37 milyar doları aşmış durumdadır."

İmalat sanayisinin katma değerinin son 21 yılda 41 milyar dolardan 240 milyar dolara çıktığını aktaran Gürcan, HİT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile 2030 yılına kadar yüksek teknoloji yatırımlarına 30 milyar dolarlık destek sağlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

"Cumhurbaşkanımızın elinden anlamlı bir ödül aldık"

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de derneğin küresel vizyonu, finansal açılımları ve gelecek projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

MÜSİAD'ın insani yardım ve dayanışma faaliyetlerinin takdir edildiğini belirten Özdemir, "Geçtiğimiz günlerde MÜSİAD ailemiz için çok kıymetli özel bir ödülü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldık. Bu ödül, MÜSİAD'ın Türk Kızılay aracılığıyla gerek mazlum coğrafyalara ulaştırdığı yardımların gerekse Kahramanmaraş merkezli depremlerde sergilediği güçlü dayanışmanın bir nişanesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu vesileyle, tüm MÜSİAD üyelerine özel selam ve teşekkürlerini iletti." ifadelerini kullandı.

Toplantının geniş bir katılımla yapıldığına dikkati çeken Özdemir, "Bugün burada Avrupa'nın 34 farklı ülkesinden temsil ediliyoruz ve 30 şube başkanımız aramızda bulunuyor. Yeni yatırım teşvikleri ve vergi avantajlarına yönelik bu paneli son derece önemsiyoruz." diye konuştu.

Küresel finans merkezleriyle iş birliği ve kredi müjdesi

MÜSİAD'ın finans alanındaki açılımlarını ve yurt dışındaki üyelerine yönelik projelerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Nisan ayında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile birlikte New York'ta, JP Morgan genel merkezinde çok verimli bir program gerçekleştirdik. Savunma sanayisi, tersane ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren halka açık 15 lider şirketimizi ABD'li yatırımcılarla buluşturduk ve somut ortaklık adımları atıldı. 28-29 Kasım tarihlerinde Avrupa Genel İdare Kurulu toplantımızı Londra'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Benzer bir finans programını Riyad'da Kamu Yatırım Fonu (PIF) ve HSBC iş birliğiyle yapmayı, ardından Hong Kong veya Singapur hattında yeni adımlar atmayı hedefliyoruz."

Özdemir, Ziraat Katılım ve KGF iş birliğiyle yurt içinde sunulan 15 milyar TL'lik finansman paketinin ardından, yurt dışındaki MÜSİAD üyelerine de müjde vererek "Yurt dışındaki üyelerimizin Türkiye'den yapacakları alımları desteklemek amacıyla Türk Eximbank ile imtiyazlı bir kredi limiti ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler (DVS) benzeri bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bu adım, yurt dışı şubelerimize ihtiyaç duydukları finansman desteğini sağlama noktasında tarihi bir dönüm noktası olacaktır." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, küresel ekonominin güvenli limanı oldu - Son Dakika

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