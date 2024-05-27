Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Hakkari\'de STK temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi

Ekonomi

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

İpekyolu Caddesi'nde düzenlenen toplantıda STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluşan Uçarmak, gittikleri her yerde iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, kendilerine iletilen sorunların çözümü ve talepleri yerine getirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Uçarmak, sınır kapılarındaki sorunlar, ilçedeki yatırımlar, tırların geçişleri, ithalat, ihracat ve turizm konularının ele alındığı toplantıda katılımcıların taleplerini dinledi.

Toplantıya Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek de katıldı.