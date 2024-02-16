Ticaret Bakanı, Antalya'daki sel felaketinden etkilenen esnafa 100 milyon lira daha finansman desteği sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı, Antalya'daki sel felaketinden etkilenen esnafa 100 milyon lira daha finansman desteği sağladı

Ticaret Bakanı, Antalya\'daki sel felaketinden etkilenen esnafa 100 milyon lira daha finansman desteği sağladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'da yaşanan şiddetli yağışlardan etkilenen esnaf için 100 milyon lira daha ilave finansman desteği sağladıklarını açıkladı. Bakan Bolat, Antalya Valiliği ziyaretinin ardından düzenlenen 'Esnaf Buluşması'nda konuşma yaptı ve bu desteği duyurdu. Daha önce de 50 milyon lira finansman desteği sağlanmıştı.

16.02.2024 13:07  Güncelleme: 13:08
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'daki şiddetli yağıştan etkilenen esnaf için 100 milyon lira daha ilave finansman desteği sağladıklarını açıkladı.

Antalya Valiliğini ziyaretinde Vali Hulusi Şahin tarafından karşılanan Bakan Bolat, valilik şeref defterini imzaladı.

Bakan Bolat, valilik ziyaretinin ardından Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda düzenlenen "Esnaf Buluşması"na katıldı.

Bolat, konuşmasında, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere'nin "Antalya'da yaşanan sel felaketinde zarar gören esnafların kredi borçlarının ertelenmesi yönündeki talebi" üzerine az önce Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül ile görüştüğünü belirtti.

Akgül'ün, " Halk Bankası'nın çok kısa bir süre içinde bu borçların ertelenmesiyle ilgili yazıyı yazacaklarını, ondan sonra Halk Bankası tarafından konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde takip edileceğini" söylediğini aktaran Bolat, şöyle konuştu:

"TESKOMB, Ticaret Bakanlığımızla ilgili bir kuruluş. Sağ olsun her daim esnaf ve sanatkarımızın Hızır gibi imdadına yetişir. Bu vesileyle bugünden itibaren Antalyalı esnaf ve sanatkarlarımıza 100 milyon lira daha ilave finansman desteği sağlamış bulunuyoruz. Çok yakın bir geçmişte 50 milyon lira göndermiştik. Pazartesi sabah 100 milyon lira inşallah hesapta olacak. Burada ilgili arkadaşlarımız ihtiyaca binaen yaparlar."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı, Antalya'daki sel felaketinden etkilenen esnafa 100 milyon lira daha finansman desteği sağladı - Son Dakika

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