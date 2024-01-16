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Ticaret Bakanı Bolat, 2024'te ihracatı artırmayı ve ithalatla mücadele etmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Bolat, 2024'te ihracatı artırmayı ve ithalatla mücadele etmeyi hedefliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılında her türlü zorluk ve şartta dahi ihracatı artırmayı ve ülkenin üretimine zarar verecek yöntemlerle yapılacak ithalatla etkin mücadele yürütmeyi hedeflediklerini belirtti. Bakan Bolat, gerçekleştirdikleri koordinasyon toplantısında gümrük müdürleri ve diğer yetkililerle bir araya geldiklerini ve 2024 yılına ilişkin hedef ve beklentilerini paylaştıklarını ifade etti.

Ticaret Bakanı Bolat, 2024\'te ihracatı artırmayı ve ithalatla mücadele etmeyi hedefliyor
16.01.2024 - 13:31,
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024'te her türlü zorluk ve şartta dahi ihracatı mallar ve hizmetler için artırmayı, ülkenin üretimine zarar verecek yöntemlerle yapılacak ithalatla da etkin mücadele yürütmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık'ta gerçekleştirdikleri koordinasyon toplantısında, gümrük müdürleri, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürleri, laboratuvar müdürleri ve tasfiye işletme müdürleriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Bolat, "2024 yılı Hedefler ve Değerlendirme Toplantısı"nda ülkenin 620 milyar dolarlık mal ihracat ve ithalatı ile 150 milyar dolarlık hizmetler ihracat ve ithalatının yürütüldüğü 154 gümrük idaresinin 2023 yılındaki performansını görüştüklerini, 2024 yılına ilişkin hedef ve beklentilerini paylaştıklarını belirtti.

Ticaret Bakanı Bolat, şunları kaydetti:

"Hedeflerimiz, her türlü zorluk ve şartta dahi ihracatımızı mallar ve hizmetler için artırmak, ithalatta ülkemiz üretimine zarar verecek yöntemlerle yapılacak ithalatla etkin mücadele yürütmek, gümrüklerde her türlü zararlı ve kaçak malları yakalamak olarak belirlenmiş ve paylaşılmıştır. Dış ticaretimize önemli katkılarda bulunan gümrük çalışanlarımıza ve toplantımıza katılan müdürlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
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