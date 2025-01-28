Ticaret Bakanı Bolat, "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni"nde konuştu Açıklaması

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kira sorununun çözülmesi ve kirada oturan vatandaşların ev sahibi olması için yapı kooperatifçiliğinin daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda düzenlenen "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, böyle bir olayın bir daha tekrarlanmaması için her türlü tedbirin alınacağını dile getirdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) bu yılı "Kooperatifler daha iyi bir dünya kurar" sloganıyla "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan ettiğini belirten Bolat, Bakanlık olarak başta Aile ve Sosyal Hizmetler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Tarım ve Orman bakanlıkları ile diğer tüm paydaşların koordinasyonunda kooperatifçiliğin geliştirilmesi için çalışmaların hızlandırıldığını bildirdi.

Bolat, Türkiye'de yaklaşık 49 bin kooperatif bulunduğunu hatırlatarak, 6 milyonu aşan kooperatif ortağının yaklaşık 4,5 milyonunun verilerinin Kooperatif Bilgi Sistemi'ne (KOOPBİS) başarıyla aktarıldığını kaydetti.

"Uluslararası Kooperatifler Yılı" kapsamında farkındalık, bilgilendirme ve algıda seçiciliği artırmak amacıyla birçok çalışma yapacaklarına işaret eden Bolat, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde "Hatıra Ormanı" kuracaklarını da ifade etti.

Bolat, kadınların kooperatifler aracılığıyla ekonomik hayattaki yerlerini ve sosyal güvencelerini güçlendirmeye devam edeceklerinin de altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdimiyle birincisi yayımlanan "Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı"nın, ikincisi için yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Bolat, taslağa son halinin verilerek tüm ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildiğini söyledi.

"Ahi Evran Vakfının kurulmasında son aşamaya gelindi"

Bolat, 2002'de 402 olan esnaf ve sanatkar kredi ve kefalet kooperatifinin bugün itibarıyla 1000'e ulaştığını dile getirerek, söz konusu dönemde esnaf başına 5 bin lira olarak verilen faiz indirimli kredinin işletme başına 750 bin lira düzeylerine ulaştığını belirtti.

Söz konusu kredilerin yeni yatırımlar ve ticari araç yenilemesi gibi durumlarda 1,5 milyon lira seviyesine kadar verilebildiğine işaret eden Bolat, "Usta girişimciler, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ve genç girişimciler içinse bu krediler faizsiz veriliyor. 2002'den 2024'e kadar olan süreçte tam 564 milyar lira ve 4,5 milyon defa kredi kullandırımı olarak esnaf ve sanatkarlarımıza finansman desteği sağlandı." dedi.

Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi kullandırımlarında yeni kolaylıklar sağladıklarını anlatan Bolat, kredi kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verilen esnaf kredilerinin vadesinin 6 aya uzatıldığını, esnafın kredi alabilmesi için ticari faaliyetine başlaması için gereken sürenin de 3 aya düşürüldüğünü bildirdi.

Bolat, Ahi Evran Vakfının kurulması çalışmaların da son aşamaya gelindiğini ve bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine sunulacağını ifade etti.

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında 2020 yılından bugüne kadar 740 kadın kooperatifine hibe verildiğini anlatan Bolat, desteğin bu yıl da devam edeceğini söyledi.

"Yenilenebilir enerji kooperatiflerinin sanayi sitelerinde yaygınlaşması için çalışıyoruz"

Bolat, tarımsal üretim ve gıda üretimi alanında kooperatifleşmenin artırılmasının fahiş fiyatla mücadeleye çok önemli katkı sağlayacağını kaydederek, "Uzun vadede gıda arz ve tedarik sistemimiz hem güvence altına alınacak hem üreticinin hem de tüketicinin menfaatleri kooperatifçiliğin de katkılarıyla sağlanabilecektir." diye konuştu.

Bakanlığın bünyesinde faaliyet gösteren yenilenebilir enerji üretim kooperatiflerinin sanayi sitelerinde daha yaygın ve etkin hale gelmesi için çalıştıklarını söyleyen Bolat, küçük ölçekli sermaye birikimleriyle işlerine devam eden işletmelerin kooperatifçilik yoluyla güçlerini birleştirerek büyük işletmelerle rekabet etmelerini desteklediklerinin altını çizdi.

Bolat, yapı kooperatifçiliğinin önemine de işaret ederek, "Yapı kooperatifçiliğinin uygulama ve imaj bakımından güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Kira sorununu çözmede ve kirada oturan vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını sağlamada yapı kooperatifçiliğini daha fazla güçlendirmemiz gerektiği açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kooperatiflerin dış ticaret alanında daha aktif olmaları gerektiğini dile getiren Bolat, "Kooperatiflerimiz 2019 yılında 61 milyon dolar ihracat yapıp ülkemize döviz kazandırırlarken geçen yıl 100 milyon dolara yakın ihracat yaptılar, döviz kazandırdılar. Biz kooperatiflerimizin daha fazla ihracatı yönelmelerini hibe desteklerimizle ihracat konusunda daha da özendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kooperatiflere finans desteği talebi

Türkiye Kooperatifler Birliği Genel Başkanı Muammer Niksarlı da kooperatiflerle ilgili üst kuruluşlar oluşturulması gerektiğini belirterek, kooperatiflere finans desteği sağlanması için de çalışma yapılmasının faydalı olacağını anlattı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdülkadir Akgül de kooperatiflerin kontrol edilebilmesi için üst kuruluşların oluşturulması gerektiğini vurguladı. 2 milyon esnafın 1,5 milyonuna 260 milyar liralık kredi sağladıklarına dikkati çeken Akgül, bu tutarın geri ödemelerinin eksiksiz yapıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a plaket verildi, kooperatiflerin ürünlerinden gıda sepeti takdim edildi.