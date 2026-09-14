Ticaret Bakanı Bolat, AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Bolat, AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

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- "Türkiye gerçekten iyi ve dikkatli yönetiliyor. Bakın 42 yıllık terör belası, terörün kökü kurutularak yok edildi. 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili çerçeve yasa çıktı. Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de paramiliter güçler bertaraf edildi"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye gerçekten iyi ve dikkatli yönetiliyor. Bakın 42 yıllık terör belası, terörün kökü kurutularak yok edildi. 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili çerçeve yasa çıktı. Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de paramiliter güçler bertaraf edildi." dedi.

Bakan Bolat, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün ve teşkilat mensuplarıyla sohbet etti.

Daha sonra AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Bolat, buradaki konuşmasında, Nevşehir'de geçen yıl 936 milyon lira esnaf kredisi verildiğini, 2026'da ise ocak-ağustos döneminde 523 milyon esnaf kredisi sağlandığını söyledi.

Bolat, Nevşehir'in turizmin yanı sıra tarım ürünleri açısından da zengin bir kent olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 81 vilayete olduğu gibi Nevşehir adına da çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Nevşehir'e AK Parti iktidarı döneminde yaklaşık 50 milyar liralık yatırım kazandırıldığını anlatan Bolat, bu yıl 21,5 milyar lira değerinde 32 projenin daha hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğüne dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'de istikrar sağlandığını, bu süreçte ülkenin ürettiği gelirin 238 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara yükseldiğini ifade eden Bolat, "Yıl sonunda milli gelir 1,8 trilyon dolara, mal ve hizmet ihracatı 410 milyar dolara, kişi başına düşen milli gelirde ise 20 bin 500 dolara ulaşacağız. İşsizlik oranı 39 aydır tek haneli ve en son temmuz ayı verisi yüzde 8,1 oldu. Bunun yanında güçlü bir savunma sanayimiz oluştu. Makine, elektrik, elektronik, inşaat malzemeleri, müteahhitlik, turizm, lojistik, taşımacılık sektörlerimiz dünyada ilk 10'un içinde yer alıyor." diye konuştu.

Bakan Bolat, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, Körfez bölgesinden Kuzey Afrika'ya dünyanın birçok yerinde gerçekleşen saldırıların enerji, petrokimya, gübre gibi ürünlerde maliyetin artmasına neden olduğunu vurguladı.

Bütün bunlara rağmen hükümetin enflasyonu kontrol altında tutabildiğini kaydeden Bolat, şöyle konuştu:

"Türkiye gerçekten iyi ve dikkatli yönetiliyor. Bakın 42 yıllık terör belası, terörün kökü kurutularak yok edildi. 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili çerçeve yasa çıktı. Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de paramiliter güçler bertaraf edildi. Oralarda istikrar dolaylı olarak sağlanmış oldu. Bunlar çok önemli başarılar. Üç yılda deprem felaketinin altından kalktık. Bunu yapabilecek dünyada eşi benzeri olan bir ülke yok. Depremden zarar gören 11 vilayetimizi ayağa kaldırmak için 105 milyar dolar bütçemizden para akıtıldı. On binlerce hizmet, eserler, hastaneler, yollar, okullar, üniversiteler, çevre alanları yapıldı. Elektrik üretimi dört katından fazla arttırıldı. Petrolde ve doğal gazda milli üretim için sondajlar başarıldı, yerli üretim başladı. Kısmen ihtiyacımızı karşılamakta. Dış dünyadaki gelişmelere karşı da soğukkanlı, başarılı, sağduyulu ve herkesin imrenip takdir ettiği bir dış politika ve savunma politikamız var. Bunları başaran ekip, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, 2002'den beri görev almış tüm hükümetlerimiz, bakanlıklarımız, 2015'ten bu yana Cumhur İttifakı'dır."

Bakan Bolat, daha sonra Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Belediye Başkanı Rasim Arı ve MHP İl Başkanı Adnan Doğu'yu ziyaret etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Bolat, AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: - Son Dakika
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