Ticaret Bakanı Bolat, çiftçilere destek açıklaması yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, çiftçilere destek açıklaması yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde gerçekleştirilen Gümrük Müdürlüğü Binası açılışında çiftçilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, buğday ithalatının durdurulması ve yerli üretimden alım yapılması çağrısında bulundu.

23.08.2024 13:22
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde gerçekleştirilen Gümrük Müdürlüğü Binası açılışında, çiftçilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, buğday ithalatının durdurulmasıyla çiftçilerin gelirlerinin korunmasına vurgu yaparken, ayçiçeği üretimi konusunda da sanayicilere yerli üretimden alım yapmaları için çağrıda bulundu.

Bolat, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz Ticaret Bakanlığı olarak çiftçilerimize destek amacıyla bu yıl buğday ithalatını biliyorsunuz dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalatı durdurduk, yaptırtmadık. Haziranın 21'inden itibaren yapılmadı. Amacımız içeride çiftçilerimizin beklediği fiyatların, gelirlerin elde edilmesi, düşmemesi. Sanayicileri çiftçilerimizden buğday almaya zorladık. Bu da çiftçilerin alın terinin değerini bulması çabasıydı. Aynı şekilde ayçiçeğinde de Trakya Birlik ve vekillerimizle birlikte koordinasyon içindeyiz. Ham yağ üreticileri, sanayiciler de var ve mutabakatla orada da sanayicilerin yerli ayçiçeği alması şartıyla ve bunu belgelendirmesi şartıyla ayçiçeği elimizdeki stoklar biteceği zaman onlara ithalat hakkı gelecek sene başında tanıyacağımızı, kontenjan vereceğimizi ifade ettik. Buradaki gayemiz, sanayiciler Trakya'nın ve Türkiye'nin çiftçilerinden ayçiçeği değerinde alsınlar. Fiyatların düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz diye bu mesajları verdik. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Toprak Mahsulleri Ofisi ile beraber buğday ve arpa da Trakya Birlik'le, Karadeniz Birlik'le, Tarım Orman Bakanlığımızla birlikte. Ayçiçeği için de gerekli çalışmaları yaptık. Daima çiftçimizin yanındayız. Onların gelirlerinin artması en büyük her zaman için çabamızdır. Halkımızın da makul fiyatlarda ürün tüketmesini sağlamakta görevimiz. Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu konuda çok güzel bir koordinasyon ve işbirliği içindeyiz." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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