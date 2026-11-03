Ticaret Bakanı Bolat ekimde 25,9 milyar dolarlık ihracatla rekor kırıldığını açıkladı

Ticaret Bakanı Bolat ekimde 25,9 milyar dolarlık ihracatla rekor kırıldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ticaret Bakanı Bolat, geçen ay en yüksek ekim ayı ihracat rekorunun kırıldığını açıkladı. Mal ihracatının yıllık bazda yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.
Ticaret Bakanı Bolat: "(Geçen ay) En yüksek ekim ayı ihracat rekoru kırıldı. Mal ihracatımız (yıllık bazda) yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir"
Kaynak: AA
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