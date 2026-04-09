Ticaret Bakanı Bolat: Erdoğan diplomasisi Türkiye'nin küresel ticaretteki etkinliğini artırıyor
Ticaret Bakanı Bolat: Erdoğan diplomasisi Türkiye'nin küresel ticaretteki etkinliğini artırıyor

09.04.2026 12:21
TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Erdoğan diplomasisi, adalet, güven ve karşılıklı kazanç esasına dayanan yaklaşımıyla, Türkiye'nin küresel ticaretteki etkinliğini her geçen gün daha da artırmakta; firmalarımızın yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmakta, ihracatçılarımıza güçlü bir zemin sunmaktadır" dedi.

Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen güçlü diplomasi hamleleri, yalnızca siyasi alanda değil; ticaret, yatırım ve ihracat alanlarında da ülkemize yeni ufuklar açmaktadır. Erdoğan diplomasisi, adalet, güven ve karşılıklı kazanç esasına dayanan yaklaşımıyla, Türkiye'nin küresel ticaretteki etkinliğini her geçen gün daha da artırmakta; firmalarımızın yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmakta, ihracatçılarımıza güçlü bir zemin sunmaktadır. Bizler de Ticaret Bakanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu vizyon doğrultusunda; ticaret diplomasisini en etkin şekilde kullanarak, Türkiye'nin üretim gücünü dünyayla buluşturmaya, ülkemizin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeye ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz. Güçlü liderlik, güçlü diplomasi, güçlü ticaret. Türkiye kazanıyor, milletimiz kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
