Ticaret Bakanı Bolat, İSEDAK'ta Mozambikli mevkidaşıyla ticaret ve yatırımı görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mozambik Ekonomi Bakanı Basilio Muhate ile görüşmelerinde, ülkeler arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini, mevcut potansiyeli yansıtacak seviyelere yükseltecek somut adımları değerlendirdiklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da düzenlenen İSEDAK 42. Bakanlar Toplantısı vesilesiyle ülkeyi ziyaret eden Mozambik Ekonomi Bakanı Basilio Muhate ile bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini, mevcut potansiyelimizi yansıtacak seviyelere yükseltecek somut adımları değerlendirdik. Bu çerçevede enerji, altyapı, gayrimenkul, lojistik ve turizm sektörlerinde öne çıkan fırsatları, karşılıklı fayda politikamız doğrultusunda, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi beklenen üst düzey ziyaretler vesilesiyle ayrıntılı bir şekilde ele almayı hedefliyoruz."

Bolat, Mozambik ile Karma Ekonomik Komisyon toplantısını en kısa sürede gerçekleştirmek için çalışmaları sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Türkiye ile Mozambik arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek, karşılıklı yatırımları artırmak ve yeni işbirliği fırsatlarını hayata geçirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.