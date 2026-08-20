Ticaret Bakanı Bolat: Özel Sektör Ekonominin Lokomotifi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Allah'a şükür siyasi istikrar çok iyi, 23 yıldır ekonomik reformlar yapılıyor ama özel sektörümüz ekonominin lokomotifi. Onlar yatırım yapacak, üretecek, satacak ve istihdam sağlayacak, vergi ödeyecek, ülkeye döviz kazandıracak. Hepsi bütünleştiğinde büyük bir ekosistem ve ekonomik büyüklük anlamına geliyor." diye konuştu.

Bilecik Valiliği konferans salonunda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İstişare Toplantısı'na katılan Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, gittikleri her yerde STK'larla buluşma geleneklerinin olduğunu ifade etti.

Ticaret Bakanlığı olarak belediyeler açısından tasfiyedeki araçlar noktasında indirimli satış yapabildiklerini aktaran Bolat, şöyle konuştu:

"Yine esnafımıza destek anlamında TESKOMB ile işbirliği yapıyoruz kredi kefaleti için. Halkbank kaynaklarından esnafımıza destek oluyoruz. Bilecik de bu anlamda gerçekten son derece bu kaynaklardan faydalanıyor. Bu noktada baktığımızda Bilecikli esnaflarımız 2025 yılında 471 milyon liralık yüzde 50 faiz indirimli kaynak kullanmışlar. Bu yıl da 7 ayda 278 milyon lira kullanılmış. İnşallah bu ziyaret vesilesiyle yarın burada Esnaf Kefalet Kooperatifleri Birliğine gönderilmek üzere TESKOMB tarafından 100 milyon liralık bir finans desteği de inşallah gönderilecek. Bilecikli esnaflarımıza hayırlı olsun diyorum."

Bolat, hükümetin bundan 2 ay kadar önce sanayi işletmeleri için işletme sermayesi olarak 250 milyarlık bir kaynak ayırdığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yine yatırım kredileri olarak da Merkez Bankasının verdiği YTAK kredilerinin alanlarını genişleterek oradaki toplam kredi kaynağını da 500 milyar liradan 750 milyar liraya çıkardık. İhracat destekleri olarak ki Bilecik gerçekten ihracatta çok başarılı bir şehrimiz. Düşünebiliyor musunuz? 2002 yılında 13 milyon dolar ihracat yapan Bilecik, geçen yıl 1.2 milyar dolar ihracat yapıyor. Bunun anlamı yaklaşık 100 kat artış sağlanmış. 23 yılda 100 kat ihracatı artmış. Gerek Merkez Bankası reeskont kredileri, gerek Eximbank tarafından ihracat finansman destekleri, gerekse Ticaret Bakanlığımızın bu yıl 45 milyar lirayı bulan mal ve hizmet ihracat destekleri tüm işletmelerin emrine açık, kullanımına açık.

Mal ve hizmet ihracat toplamımız 401 milyar doları aştı yıllık, temmuz sonu itibarıyla. Bu ne demek? Milli gelirimiz 1,6 trilyon dolardan fazla, yüzde 25'i ihracattan geliyor. Yani ihracatın olmadığını düşünün, aniden 3'te 1 fakirleşiriz ve ithalat yapamaz duruma geliriz, dövizimiz olmayacağı için. O nedenle ihracat ve ihracatçı bizim kırmızı çizgimiz. Hükümet olarak da Ticaret Bakanlığı olarak da ödevimiz, görevimiz. O yüzden dünyada diyar diyar pazarları gezerek ihracatçılarımıza ihracat kanalları, pazarları açmaya çalışıyoruz."

Bu kapsamda farklı ülkelere gittiklerini ve gideceklerini belirten Bolat, "Gerek Made in EU konusunda ülkemiz menfaatlerini koruma noktasında gerekse ihracat çalışmalarımızı genişletme noktasında bir savaş veriyoruz. Dünyada büyük ticaret savaşları var. Dünya ticaret kuralları ve örgütü inanılmaz ölçüde örselendi, yıprandı ve kuralsızlık had safhaya yaklaştı. Bu açıdan bizim de üreticilerimizin hem ihracat imkanlarını açık tutmak hem de haksız ticaret yoluyla Türkiye pazarlarını hallaç pamuğu gibi talan etmeye çalışanlara karşı da yerli ve milli üretimi desteklemek, korumak ithalat rejimimiz açısından çok önemli bir görevimiz." ifadelerini kullandı.

"Binlerce sektör için iç ticarette düzenlemeler yapıyoruz"

Bolat, 200 ülke ile ekonomik anlaşmalar, dış ticaret ilişkileri konusunda düzenlemeler yaptıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Binlerce sektör için iç ticarette düzenlemeler yapıyoruz. Daha geçen hafta başında araç kiralama sektörü, lisanslı depoculuk, ondan iki hafta önce tüketici korunması, yenilenmiş ürünler alanlarında yani bunların yenilenerek tekrar satılması, böylece büyük bir kaynak israfının önlenmesi konularında hep yeni düzenlemeler yaptık. Emlak piyasasında, otomotiv piyasasında, kuyumculuk piyasasında, maketten satışlar, devre mülk satışları, fiyat menü yönetmeliği, fiyat etiketi yönetmeliği, güvensiz ürünler gibi bütün bu alanlarda piyasalarda düzen, disiplin noktasında bu düzenlemeleri yapmakla mükellefiz ve yapıyoruz."

İş dünyasının Türkiye ekonomisinin can damarı olduğunu ifade eden Bolat, "Allah'a şükür siyasi istikrar çok iyi, 23 yıldır ekonomik reformlar yapılıyor ama özel sektörümüz ekonominin lokomotifi. Onlar yatırım yapacak, üretecek, satacak ve istihdam sağlayacak, vergi ödeyecek, ülkeye döviz kazandıracak. Hepsi bütünleştiğinde büyük bir ekosistem ve ekonomik büyüklük anlamına geliyor. Bu anlamda da biz özel sektörümüzün gelişiminden çok memnunuz." dedi.

Bolat, Bilecik'i üretim ve lojistik şehri olarak gördüklerini aktararak şunları belirtti:

"Ata yadigarı, ata yurdu olarak görüyoruz ve ulaşımın merkezi... Ankara, Eskişehir, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya aksı, İstanbul, Sakarya, Yalova her yere çok yakın. Demir yolu yatırımları buradan geçti, kara yolu yatırımları buradan geçti ve duble yollar buradan yapıldı. Sağlık hizmetlerinde, Şeyh Edebali Üniversitesinin kurulmasıyla çok büyük atılımlar yapıldı. OSB'lerin sayısının artması ayrı bir memnuniyet verici. Buradan şunu da hükümet olarak yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz, temeli atılan ve inşaatı hızla devam eden lojistik merkez inşallah Bilecik ekonomisini gerçekten daha yükseklere çıkaracaktır. İnşallah çok geçmeden açılışını da hep birlikte yapmak nasip olur diyorum."

Toplantıda, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün ve Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik de konuşma yaptı.

Toplantı öncesinde MHP İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Bolat, burada İl Başkanı Talha Özkan ve partililerle bir araya geldi. Bolat daha sonra Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.