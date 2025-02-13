Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile Görüştü - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile Görüştü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile bir araya geldi.

13.02.2025 10:12  Güncelleme: 10:13
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye yaptığı resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunduklarını belirten Bakan Bolat, "Bugün dost ve kardeş ülke Pakistan'dayız. Ziyaret çerçevesinde Pakistan Ticaret Bakanı Sayın Jam Kamal Khan ile bir araya gelerek ticari ve ekonomik ilişkilerimizi detaylı şekilde değerlendirdik. İkili ticaret hacmimizi 5 milyar dolar seviyesine çıkarmaya yönelik önerilerimizi paylaştık ve bu hedef doğrultusunda kararlılığımızı vurguladık. Bu doğrultuda, iki ülke arasındaki ticaretin ve yatırımların önünü açmak, yeni fırsatlar yaratmak ve ekonomik iş birliğimizi daha da derinleştirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye ve Pakistan arasındaki güçlü kardeşlik bağlarını ticaret ve yatırımlarla güçlendirmeye, iş dünyamız için yeni fırsatlar oluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile Görüştü - Son Dakika

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