Ticaret Bakanı Bolat'tan "Dezenformasyona Dur De" kampanyasına katılan millilere teşekkür

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dezenformasyona Dur De" kampanyasına destek veren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa şampiyonluğu ile millete büyük bir sevinç yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yalnızca sahadaki başarılarıyla değil, toplumsal bir meseleye gösterdikleri duyarlılıkla da takdir ettiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebriklerinin ardından, bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bir araya gelme imkanı buldukları "Filenin Sultanları"nı, yaşattıkları büyük iftihar ve "Dezenformasyona Dur De" kampanyasına verdikleri anlamlı destek dolayısıyla tebrik ettiklerini bildiren Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Dijital mecralarda hızla yayılan bilgi kirliliğine ve asılsız içeriklere karşı toplumumuzda farkındalık oluşturulmasına katkı sunan şampiyon sporcularımızın bu duyarlılığını ayrıca kıymetli buluyorum. Geleceğimiz için doğru bilgiye sahip çıkalım, asılsız içeriklerin yayılmasına hep birlikte engel olalım. Hakikate sahip çıkalım, dezenformasyona dur diyelim."