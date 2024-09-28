Türkiye Yüzyılı: Yatırımın Yüzyılı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Yüzyılı: Yatırımın Yüzyılı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nda, Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla uluslararası şirketlerle işbirliği içinde çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Bolat, Türkiye'nin ihracat ve uluslararası yatırımlarındaki artışa da değinerek, 'Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda 'Yatırımın Yüzyılı' olacağına inandıklarını söyledi.

28.09.2024 20:39
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu çerçevesinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda 'Yatırımın Yüzyılı' yapmak üzere, Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımıza güç ve azim ile devam edeceğiz" dedi.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bolat, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bakanlarımızın katılımıyla; yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla dünyanın önde gelen çok uluslu şirketler ile uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticilerini ve Türkiye'deki iş dünyası çatı kuruluşlarını bir araya getiren 10. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısına 28 Eylül 2024 tarihinde katılım sağladık. Konsey toplantısına enerji, gıda, otomotiv, finans, petrokimya, telekomünikasyon, bilişim gibi birçok sektörde faaliyet gösteren çok uluslu şirketler ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumundan üst düzey yetkililer katılım göstermiştir. Hükümet olarak; inovasyon, yatırım, üretim, ihracat, istihdam önceliklerinde yürüttüğümüz politikalar ile ülkemizin kalkınmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla yürütmekteyiz. Bakanlık olarak, adil ve etkin işleyen rekabet ortamının tesis edilmesine, gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesine ve AB ile mevzuat uyumlaştırmalarına yönelik çalışmalarımız ile yatırım ortamının iyileştirmesine katkı veriyoruz. Ayrıca, ihracata hazırlık aşamasından pazarlamaya, tasarımdan küresel firmalara tedarikçi olmaya, e-ihracattan yurt dışı fuar katılımlarına, yurt dışı dağıtım kanalları oluşturmaktan küresel marka olmaya kadar şirketlerimizin her aşamasında yanında oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Karalılıkla yürütülen politikaların olumlu sonuçlarının alındığını aktaran Bolat, "Nitekim, 2002 yılında 36,1 milyar dolar olan mal ihracatımız 7,1 katına çıkarak 2023 yılında 255,6 milyar dolar olmuş ve böylece dünya ihracatından aldığımız pay binde 5'ten yüzde 1,08 ile rekor seviyeye yükselmiştir. 2002'de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız 2023'de 7,6 katına çıkarak 106 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, böylece küresel hizmet ihracatından aldığımız pay binde 8'den 2023 yılında yüzde 1,35'e çıkmıştır. 2002 yılına kadar ülkemize gelen uluslararası doğrudan yatırımlar 15 milyar dolar iken, 2003-2024 Temmuz ayına kadar gelen yatırımlar 268,1 milyar dolar olmuştur. Benzer şekilde, ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli firma sayısı 2003 yılında 5 bin civarında iken şu an 83 bin firmayı aşmış bulunmaktadır. Son 15 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık yüzde 31'ini uluslararası sermayeli şirketler yapmıştır. Cumhurbaşkanımızın vizyonu çerçevesinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda 'Yatırımın Yüzyılı' yapmak üzere, Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımıza güç ve azim ile devam edeceğiz. Bu kapsamda, gerçekleştirilen 10'uncu Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nın sonuçlarının ülkemize, ekonomimize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye Yüzyılı, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Yüzyılı: Yatırımın Yüzyılı - Son Dakika

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