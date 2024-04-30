Ticaret Bakanı: İhracat Odaklı Büyüme Stratejileriyle Türkiye'nin Dış Ticareti İleriye Taşınıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı: İhracat Odaklı Büyüme Stratejileriyle Türkiye'nin Dış Ticareti İleriye Taşınıyor

Ticaret Bakanı: İhracat Odaklı Büyüme Stratejileriyle Türkiye\'nin Dış Ticareti İleriye Taşınıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirerek, ihracat odaklı büyüme stratejileriyle Türkiye'nin dış ticaretini her geçen gün daha ileriye taşımaktaki kararlılıklarını sürdürdüklerini belirtti. Ayrıca, cari açıktaki azalmanın devam etmesi ve cari açığın gelecekte tümüyle kapanması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Ticaret Bakanlığı olarak, OVP hedeflerinin ötesine geçerek ihracatı sürdürülebilir şekilde artırmayı ve halkın refahını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

30.04.2024 13:51
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat odaklı büyüme stratejileriyle Türkiye'nin dış ticaretini her geçen gün daha ileriye taşımaktaki kararlılıklarını sürdürdüklerini bildirdi.

Bolat, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

İhracat odaklı büyüme stratejileriyle Türkiye'nin dış ticaretini her geçen gün daha ileriye taşımaktaki kararlılıklarını sürdürdüklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra cari açıktaki azalmanın kararlı eğrisini sürdürmesi ve hatta cari açığın gelecekte tümüyle kapanması ile ülkemizi ihracat fazlası veren bir ülke konumuna yükseltmesi için tüm imkanlarımızı kullanmaya devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak OVP'nin tüm hedeflerinin de ötesine geçerek ihracatımızı sürdürülebilir şekilde yükseltmekte ve dolayısıyla halkımızın refahını günbegün artırmakta kararlıyız."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı: İhracat Odaklı Büyüme Stratejileriyle Türkiye'nin Dış Ticareti İleriye Taşınıyor - Son Dakika
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