Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bingöl'de konuştu: Son yılları saymazsak enflasyon yüzde 8-9 civarında - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bingöl'de konuştu: Son yılları saymazsak enflasyon yüzde 8-9 civarında

31.10.2022 13:55

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bingöl'de partisinin il binasında enflasyon verileri hakkında açıklamalar yaptı. Muş, "Son yılları saymazsak enflasyon ortalama yüzde 8-9 civarındadır" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Bingöl İl Başkanlığı'nda konuşma yaptı. Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından olan enflasyon konusunda açıklamalarda bulunan Mehmet Muş, enflasyonun son yıllarda arttığını, son yıllar sayılmazsa enflasyon ortalamasının tek haneli olduğunu söyledi.

"SON YILLARI SAYMAZSAK ENFLASYON YÜZDE 8-9 CİVARINDADIR"

Muş şu ifadeleri kullandı: "Son yılları saymazsanız, ortalaması yüzde 8-9 civarındadır. Tek haneliye indirmiştik, son dönemlerde enflasyonda bir artış var. Türkiye'nin etrafındaki çembere bakın, yaşanan gelişmelere, yaşanan olumsuzluklara, istikrarsızlıklara rağmen büyümesini sürdürmeyi başarmış bir ülke" dedi.

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AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bingöl'de konuştu: Son yılları saymazsak enflasyon yüzde 8-9 civarında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bingöl'de konuştu: Son yılları saymazsak enflasyon yüzde 8-9 civarında - Son Dakika
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