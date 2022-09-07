Bakan Muş: Turguality' kapsamında 308 firma desteklenmekte - Son Dakika
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Bakan Muş: Turguality' kapsamında 308 firma desteklenmekte

07.09.2022 14:44
Bakan Muş: Turguality' kapsamında 308 firma desteklenmekte

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, devlet destekli markalaşma programı olan 'Turguality' kapsamında, 308 firmanın desteklendiğini söyledi.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, devlet destekli markalaşma programı olan 'Turquality' kapsamında, 308 firmanın desteklendiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, devlet destekli markalaşma programı olan 'Turquality' ile ilgili soru önergesini yanıtladı. Bakan Muş, "Turquality, uluslararası markalaşma potansiyeli olan şirketlerimizin, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş ilk ve tek marka destek programıdır" dedi.

Markaların, Turquality programı kapsamına alınmasına, detaylı bir inceleme sürecini müteakip karar verildiğine dikkat çeken Bakan Muş, programa dahil olmak isteyen şirketlerin son 3 yıllık ortalama ihracat tutarının 3 milyon doların üzerinde olması ve şirketin markasına ilişkin yurt dışı marka tescilinin, 'Madrid Uluslararası Marka Tescil Protokolü'ne taraf olan ülkelerden en az birinde gerçekleşmiş olması gerektiğini söyledi.Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality'nin Desteklenmesi Programı kapsamında, 2020 yılında 17 firmanın marka, 4 firmanın Turquality, 2021 yılında ise 26 firmanın marka, 11 firmanın da Turquality programı kapsamına alındığını açıklayan Bakan Muş, "Halihazırda 184 firma 195 markasıyla Marka Programı, 124 firma 128 markasıyla Turquality Programı çerçevesinde desteklenmekte olup, söz konusu tebliğ kapsamında toplamda 308 firma 323 markası ile desteklenmektedir" dedi.

Hizmet sektörlerine yönelik uygulanan Turquality Programı kapsamında toplam 63 firmanın yer alığını ifade eden Bakan Muş, "2020 yılında 9 marka, 2021 yılında ise 14 marka Turqualitiy Programı kapsamına alınmıştır. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş firmalardan gerekli kriterleri taşıyanlar Turquality Programı destek kapsamına girebilmektedir. Turquality Programı kapsamında yabancı firmaların üzerine tescilli bulunan yabancı markaların desteklenmesi ve buralara kaynak aktarımı ise söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Mehmet Muş, Türk Malı, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Muş: Turguality' kapsamında 308 firma desteklenmekte - Son Dakika

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