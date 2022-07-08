Ticaret Bakanı Muş, Almanya'nın önemli firmalarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Muş, Almanya'nın önemli firmalarıyla bir araya geldi

08.07.2022 16:27
Ticaret Bakanı Muş, Almanya'nın önemli firmalarıyla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin önemli ticaret ortaklarından Almanya'nın önemli firmalarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin önemli ticaret ortaklarından Almanya'nın önemli firmalarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin önemli ticaret ortaklarından biri olan Almanya'nın önde gelen firmalarıyla Bakanlığımızda bir araya geldik. Almanya ile ticari ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mehmet Muş, Almanya, Türkiye, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Muş, Almanya'nın önemli firmalarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş, Almanya'nın önemli firmalarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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