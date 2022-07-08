Ticaret Bakanı Muş, Almanya'nın önemli firmalarıyla bir araya geldi

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin önemli ticaret ortaklarından biri olan Almanya'nın önde gelen firmalarıyla Bakanlığımızda bir araya geldik. Almanya ile ticari ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Muş, Almanya, Türkiye, Muş, Ekonomi, Son Dakika

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