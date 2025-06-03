Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile Görüştü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'nün (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Fransa'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile görüştü. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı marjında, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komisyoneri Sayın Maros Sefcovic ile verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye-AB ikili ticari ilişkileri, çok taraflı ticaret sisteminin reformu bağlamında iş birliği imkanları ve gelecek dönemde yürütülecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Ayrıca, 1 Temmuz 2025'te Ankara'da özel sektör ve STK'ların katılımıyla düzenlenecek Türkiye-AB Üst Düzey Ticaret Diyaloğu'nun ikinci toplantısının gündemini de ele aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda küresel ticarette etkin ve güçlü bir Türkiye için çalışmalarımızı uluslararası arenada da kararlılık ve istikrarla sürdürüyoruz" ifadelerin kullandı.