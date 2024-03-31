Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bahçelievler'de oy kullandı

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Bahçelievler'de kullandı.

Ömer Bolat, eşi Suna Bolat geldiği Koza İlkokulu'nda kayıtlı olduğu 1073 numaralı sandıkta oy kullandı. Bolat, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Oyunu kullandıktan sonra bir açıklama yapan Bolat, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin tüm ülkemize, halkımıza hayırlı uğurlu olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Şehirlerimizi, ilçelerimizi, beldelerimizi yönetecek başkanlar ve belediye meclis üyelerinin halkımızın aziz oylarıyla seçileceği bir seçim gerçekleştiriliyor." dedi.

3-4 ayı bulan aday adaylıkları, kampanyalarla dolu zorlu süreçten sonra bugünün artık milli iradenin tecelli edeceği bir gün olduğunu belirten Bolat, "Cumhur İttifakı olarak büyükşehir belediye başkan adaylarımızın, ilçe belediye başkan adaylarımızın, il belediye başkan adaylarımızın kazanacağı ve ülkemiz için yeniden hızlı bir çalışma, proje, yenileme, modernleşme, kentsel dönüşüm ve depremlere hazırlığın gerçekleştirileceği bir sürecin başlamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

Çok çalıştıklarını ve takdirin yüce millete ait olduğunu vurgulayan Bolat, "İnşallah sonuç da memleketimiz, milletimiz için hayırlı olur. Merkezi hükümetle birlikte ilçelerde, illerde, büyük şehirlerde büyük bir kalkınma, yenileşme, modernleşme ve çevre ve şehirciliğin en ileri düzeyde olacağı bir dönemin başlamasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.