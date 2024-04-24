Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çinli iş insanlarıyla görüşerek işbirliği konularını değerlendirdi

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çin'in Anhui Eyaleti Komünist Partisi Sekreteri Han Jun ve beraberindeki iş insanları ile görüşmesinde, Çinli firmaların Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmalarından turizm alanında işbirliğinin geliştirilmesine kadar birçok konunun değerlendirildiğini bildirdi.

Bolat, söz konusu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Görüşmede, Çin ve ülkenin en büyük 9'uncu eyaleti konumunda bulunan Anhui ile karşılıklı ticareti artırma niyetinde olduklarını ifade ettiklerini aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Çinli firmaların Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaları, dış ticaretimizin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, tarım ürünleri ihracatımızın önündeki engellerin kaldırılması ile turizm alanında işbirliğimizin geliştirilmesi dahil ikili gündem maddelerini ve önümüzdeki döneme yönelik işbirliği konularını değerlendirdik. Sayın Han'ın bu ziyaretinin verimli sonuçları olacağına inanıyoruz."