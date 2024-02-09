Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Enflasyon 2026 sonlarında tek haneli rakama inecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Enflasyon belasını da mağlup edeceğiz. 2024'ün ortalarından itibaren enflasyon oranının aşağı doğru hızla inmeye başladığını birlikte göreceğiz ve 2026 sonlarında yeniden tek haneli rakama geleceğiz." dedi.
Bolat, İstanbul Ticaret Borsasının (İSTİB) Meclis Toplantısı'na katıldı. Konuşmasına yakın zamanda 1 senesi geride kalan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anarak başlayan Bolat, deprem bölgesinde yapılan çalışmaların son hızla sürdüğünü, sürmeye devam edeceğini söyledi. Bolat, Gazze'de yaşananlara da değinerek, İsrail vahşetini eleştirdi.
Bolat, Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, İSTİB'in ekonomi için önemine işaret etti ve Bakanlığın İSTİB gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışarak sürece devam ettiğini anlattı.
Sektörün kayıt altına alınması adına İSTİB'in önemli olduğunu dile getiren Bolat, şunları kaydetti:
"Görevde olduğumuz 8,5 aydan bu yana bine yakın sektörel ve mesleki kuruluşların yönetimleriyle toplantılar yaptık, yani kılcal damarlara iniyoruz. Bilgi akışımız çok iyi. Bu noktada sizlerle daha çok üretim, yatırım, ihracat, daha çok ticaret için uğraşıyoruz. Bilgi kanallarımız sürekli açık, sorunları çözme konusunda birlikte çalışıyoruz. Her kararımızı sektörlerle istişare ediyoruz. Geldiğimizden bu yana birçok sektörde gerekli olan hangi kararlar olduysa bu kararları istişare ederek aldık ve uyguladık. İstişare ile alınan bu kararlarda isabetsizlik olmadı, inşallah bundan sonra da olmaz. Toplumun, ekonominin genel faydasına olan icraatları yapmaya devam edeceğiz. Türkiye 2002'de 28 milyar dolar tarımsal üretimi olan bir ülkeydi, 2023'te 60 milyar dolar tarımsal üretimi olan bir ülke konumundayız."
"Üretim, ticaret, istihdam ve yatırımın arkasında durmaya devam edeceğiz"
İç tüketimdeki duruma göre hassas şekilde ihracat-ithalat dengesini gözettiklerini anlatan Bakan Bolat, bütün destekleriyle üretim, ticaret, istihdam ve yatırımın arkasında durmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Bolat, "Hükümetimiz kurulduktan sonra çok önemli bir ekonomik ve mali politika izliyor. Orta Vadeli Programla şekillenen bu programın birinci hedefi enflasyonla mücadele ve 2026 Aralık ayına doğru tek haneli rakama düşürmeyi başarmak. Dün Merkez Bankamız bir kez daha Enflasyon Raporu'nu ortaya koydu. Elimizden geleni yapacağız. Dış dünyada olağanüstü gerilimler, savaşlar, salgınlar olmadığı takdirde bu hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
Orta Vadeli Programdaki ihracat hedefinin tutturulduğunu, ithalat hedefinin altında kalındığını anımsatan Bolat, "Nisan ayında cari açığımızın yıllık bazda 30 milyar dolar tabanına indiğini göreceğiz. Ocak ayına da çok iyi başladık. Yine tarımsal ihracatımız kontrollü bir şekilde, dengeli bir şekilde devam ediyor, genel ihracatımızda artışımız var." bilgisini verdi.
Bakan Bolat, küresel çapta yaşanan sıkıntıların ardından her şeyin normalleşip dengelendiğine dikkati çekerek, tüm sektörlerde normalleşme ve dengelenmenin takipçisi olacaklarını aktardı.
Hal Kanunu'nda, Perakende Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikler hakkında katılımcılara bilgi veren Bolat, "Sizlerle birlikte enflasyon belasını da mağlup edeceğiz. 2024'ün ortalarından itibaren enflasyon oranının aşağı doğru hızla inmeye başladığını birlikte göreceğiz ve 2026 sonlarında yeniden tek haneli rakama geleceğiz." diye konuştu.
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