İşsizlik Temmuz'da 0,4 Puan Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

İşsizlik Temmuz'da 0,4 Puan Düştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iş gücü göstergelerindeki olumlu gelişmelerin, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat öncelikleri doğrultusunda oluşturulan programın somut çıktılarını yansıttığını bildirdi. Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

10.09.2024 14:17
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iş gücü göstergelerindeki olumlu gelişmelerin, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat öncelikleri doğrultusunda oluşturulan programın somut çıktılarını yansıttığını bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye'de işsizliğin temmuzda bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Bolat, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşün bir taraftan dengeli bir büyüme yapısı tesis ettiğini, diğer yandan ise istihdama katkı sağladığını ifade etti.

Bolat, işsizliğin haziranda yüzde 9,2 seviyesinde olduğuna, bu oranın temmuzda gerilediğine işaret ederek, ekonomi politikalarının olumlu sonuçlarını somut olarak görmeye devam ettiklerini bildirdi.

İstihdam edilenlerin sayısının temmuzda bir önceki aya göre 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin, istihdam oranının ise 0,3 puan artışla yüzde 49,6 olduğuna dikkati çeken Bolat, "15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik bir önceki aya göre 1,0 puan azalışla yüzde 16,6 oldu." bilgisini paylaştı.

Bolat, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 oranındaki ekonomik büyümenin yarısının net mal ve hizmet ihracatından kaynaklandığına değinerek, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak yerli ve milli üretimi korumak amacıyla ithalattaki haksız fiyat uygulamalarına yönelik önlemlerimizi kararlılıkla alıyoruz. İhracatımızı artırmaya yönelik verdiğimiz destekler de meyvelerini zayıf küresel ekonomik görünüme rağmen veriyor. 2024 yılında ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi bekleniyor. İş gücü göstergelerindeki olumlu gelişmeler yatırım, üretim, istihdam, ihracat önceliklerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz programın somut çıktılarını yansıtıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İşsizlik Temmuz'da 0,4 Puan Düştü - Son Dakika

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