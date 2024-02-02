Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya\'da depremzedelerin yanında olduğunu söyledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekonominin Malatya'da ve diğer deprem bölgelerinde ayağa kaldırılması, vatandaşlarımızın bir an önce kalıcı konutlarına yerleştirilmesi çabalarımız hızla ilerliyor." dedi.
Kentte bir dizi programa katılan Bakan Bolat, Geçici Ticaret Alanı'nda hizmet veren esnafı ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.
Bolat, burada yaptığı açıklamada, kentin yaralarını sardığını, hükümet olarak bütün deprem bölgelerinde olduğu gibi Malatya'da da halkın yanında olduklarını söyledi.
Yeniden imar, inşa ve ihya faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Bolat, "Ekonominin Malatya'da ve diğer deprem bölgelerinde ayağa kaldırılması, vatandaşlarımızın bir an önce kalıcı konutlarına yerleştirilmesi çabalarımız hızla ilerliyor. Depremin yıl dönümünde çok büyük işler gerçekleştirildi. İnşallah Cumhurbaşkanımızın bölgeye ziyaretiyle kalıcı konutların bir bölümü teslim edilecek. Geri kalanlar da hızlı bir şekilde yapılmaya devam edilecek." diye konuştu.
Bolat, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin tarihin en büyük doğal felaketi olduğuna da dikkati çekerek, "Bu doğal felaketinin yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütçe imkanları ve koordinasyon, bütün bakanlıklarımızın üzerine düşeni yapması devam ediyor. Bir iki sene içerisinde inşallah büyük ölçüde bu yaralar sarılmış olacak. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun." değerlendirmesini yaptı.
Organize sanayi bölgesindeki konteyner kenti de ziyaret eden Bolat, burada depremzedeler ve çocuklarla bir araya geldi.
Trendyol Süper Lig'de, Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, CSKA Moskova'nın futbolcuyla ilgilendiğini doğruladı. Altıparmak, Rus basınına yaptığı açıklamada, CSKA'nın Kahveci'yi takip ettiğini söyledi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmadan önce yapılan veda töreninde konuştu. Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Arhavi ilçesinde Ender Turhan, boşanma aşamasındaki eşi Hacer Turhan'ı tabanca ile vurarak öldürdü ve intihara teşebbüs etti. Yaralanan Ender Turhan hastanede tedavi altına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları Bursa Buluşması Programı'nda konuştu. Gündemine ana muhalefet partisini alan Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha destek çıkarak, "Millete umut diye açıkladıkları Cumhurbaşkanı adayını siyasetten emekli ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Kendi aralarında paylaşım kavgasına tutuştular." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, muhalefetle hizmet ve icraat noktasında yarışmak istediklerini ifade etti. Yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı şehirlerinin başında olduğunu söyledi. Ayrıca, AK Parti'nin Bursa'daki 17 İlçe belediye başkan adayını açıkladı.
ABD'nin askeri üssüne düzenlenen saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, savaş başlatan taraf olmayacaklarını belirtti. Reisi, herhangi bir zorbalığa güçlü bir şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.
Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği öne sürüldü.
Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya'da depremzedelerin yanında olduğunu söyledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?